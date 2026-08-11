Centros de Acopio para Damnificados de Colombia en México y Qué Llevar: Ubicación y Horario

Un sismo de magnitud 7.4, con epicentro a 9 kilómetros de El Cairo, Valle del Cauca, Colombia, ocurrido el lunes 10 de agosto a las 6:34 a.m. y que ha dejado más de 180 personas fallecidas, motivó la apertura de centros de acopio en México para canalizar ayuda a la población colombiana.

La Cámara de Diputados, la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Juriquilla de la UNAM y la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. anunciaron acciones de apoyo, aunque con distinto grado de avance: los dos primeros ya operan o anunciaron un punto de recepción, mientras Topos México continúa en fase de preparación.

¿Qué centros de acopio ya operan en México?

La Cámara de Diputados habilitó un centro de acopio en San Lázaro.

La ENES Juriquilla, de la UNAM, ya opera un punto en Querétaro.

Topos México anunció que prepara su convocatoria, aún sin ubicación definida.

La Cámara de Diputados abre su acopio en San Lázaro

El diputado Ricardo Monreal A. informó, a través de su cuenta en X, que la Cámara de Diputados habilitó un centro de acopio de alimentos, medicinas y artículos de limpieza y aseo personal, y llamó a acercarse a San Lázaro para donar.

En un mensaje en video difundido en la misma publicación, Monreal A. detalló el alcance de la iniciativa y la vinculó con una disposición de apoyo por parte del Gobierno federal:

"El Gobierno de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum, ha dispuesto ayuda humanitaria de inmediato para esta nación hermana de Colombia. Y la Cámara de Diputados también abrirá un centro de acopio para que puedan los mexicanos y mexicanas, no sólo los legisladores, trabajadores de la Cámara, sino cualquier persona, aportar alimentos, ropa, medicinas, artículos de higiene, todo lo que puedan traer a la Cámara de Diputados y pueda ser enviado y trasladado a Colombia".

Monreal A. no precisó un horario de recepción ni una fecha límite para las donaciones.

Topos México, a la espera de su convocatoria

A través de su cuenta en X, la organización Topos México informó que la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. entra en acción para apoyar a Colombia y se encuentra organizando la forma de canalizar ese apoyo.

La organización explicó que aún no existe una convocatoria definitiva: la ubicación del centro de acopio y la lista técnica de artículos requeridos se darán a conocer únicamente a través de sus canales verificados, e hizo un llamado a la población a seguir esas cuentas para evitar información falsa. Los perfiles señalados son:

X (Twitter): x.com/topos

Facebook: facebook.com/topos.mx

Instagram: instagram.com/topos.mx

El centro de acopio de la ENES Juriquilla ya recibe donativos

La ENES Unidad Juriquilla, de la UNAM, habilitó un centro de acopio identificado como "Centro de Acopio: Donaciones para Colombia por el Terremoto".

El punto de recepción se ubica en la Zona de Vitrinas, planta baja, en Boulevard Juriquilla 3001, código postal 76230, Juriquilla, Querétaro. La convocatoria difundida por la institución tampoco especifica un horario de atención.

¿Qué artículos pide la ENES Juriquilla?

Insumos básicos y de resguardo: agua potable embotellada, cobijas, mantas, almohadas, colchonetas y toldillos.

Insumos médicos: tapabocas, gasas estériles, alcohol, clorhexidina, y guantes quirúrgicos y de látex.

Alimentos no perecederos: arroz, aceite, pastas, enlatados de fácil apertura, granos como frijol y lentejas, harina, panela, leche en polvo y chocolate en polvo.

Artículos de higiene personal: jabón, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos de todas las tallas, toallitas húmedas, crema antipañalitis y biberones.

La vicepresidencia de Colombia abre sus propios canales de donación

De forma paralela a los puntos habilitados en México, el vicepresidente de la República de Colombia, José Manuel Restrepo Abondano, difundió en su cuenta oficial en X una convocatoria para sumarse a la campaña #ColombiaUnSoloCorazón, que —de acuerdo con la publicación— es liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda, y por "las Tigresas de la Patria", para apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

"Porque cuando enfrentamos momentos difíciles, demostramos quiénes somos: un país que se une, que es solidario y que nunca abandona a los suyos", escribió Restrepo Abondano.

En su posteo, el vicepresidente agrega tres cuentas habilitadas para donaciones económicas en Colombia:

Fundación Colombia Luz y Sonrisas, NIT 9020850963, cuenta de ahorros en Banco de Bogotá número 125128462.

Corporación Organización El Minuto de Dios, NIT 860.010.371-0, cuenta de ahorros en Banco Davivienda 0040 0024 0970.

ABACO – Asociación de Banco de Alimentos de Colombia, NIT 900326456-1, con llave Bre-B 0090989753 o cuenta corriente 15264342372.

Adicionalmente, la iniciativa "Tigresas Moviéndose con Corazón" listó puntos físicos de acopio en diez ciudades colombianas: Chía (Cundinamarca), Quibdó (Chocó), Cáqueza (Cundinamarca), Sincelejo (Sucre), Acacias (Meta), Florencia (Caquetá), Pasto (Nariño), Ibagué (Tolima), Cali/Yumbo (Valle del Cauca) y Bogotá D.C., cada uno con dirección y contacto local propio.

¿Cuántos muertos y desaparecidos deja el sismo en Colombia?

De acuerdo con el reporte más reciente de The Associated Press, las labores de búsqueda y rescate continuaban el martes en decenas de localidades del oeste de Colombia. El presidente Abelardo de la Espriella actualizó el balance oficial a nivel nacional:

Más de 180 muertos y 195 desaparecidos, según el corte más reciente del presidente Abelardo de la Espriella.

2,595 heridos reportados en todo el país.

Más de 1,100 viviendas totalmente destruidas y 8,300 con daños.

85 centros de salud y más de 800 planteles educativos afectados.

103 réplicas registradas desde el sismo principal, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

AP reportó que en Cali la alcaldía contabilizó 239 personas bajo los escombros, de las cuales 86 habían sido rescatadas con vida hasta el corte del martes.

En Chocó, la región del epicentro y una de las zonas más pobres del país, autoridades locales describieron comunidades completas devastadas a lo largo del río Atrato; el gobierno departamental mantenía "máxima alerta de respuesta" ante la actividad sísmica persistente.

El Instituto Nacional de Medicina Legal había identificado, hasta el martes, a 43 de las 165 víctimas recibidas.

De la Espriella visitó la capital de Chocó la noche del lunes, movilizó al aparato militar y policial, desplegó ingenieros, rescatistas y perros de búsqueda, y anunció subsidios de alquiler para las personas afectadas.

En el plano internacional, el Departamento de Estado de Estados Unidos destinó 15.5 millones de dólares para refugios de emergencia y alimentos, mientras El Salvador anunció el envío de dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria.

AP también documentó donativos ciudadanos en Colombia, como los recibidos en un centro de acopio habilitado por la Cruz Roja en Bogotá.

CT