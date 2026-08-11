Internacional

Centros de Acopio para Damnificados de Colombia en México y Qué Llevar: Ubicación y Horario

Un sismo de magnitud 7.4 que dejó más de 180 muertos en Colombia activó centros de acopio en México, entre ellos uno de la Cámara de Diputados y otro de la ENES Juriquilla

Centros de Acopio para Damnificados de Colombia en México y Qué Llevar Ubicación y HorarioPersonas clasifican alimentos y suministros de ayuda en un centro de asistencia tras un terremoto en Cali, Colombia, el 11 de agosto de 2026. Foto: Reuters

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