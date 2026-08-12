Educación

2 mil 777 Aspirantes Presentarán el Examen de Control Presencial 2026 de la UNAM en León

Recientemente la UNAM informó a la comunidad estudiantil de León revisar “TU SITIO”, habilitado para obtener información sobre la hora y lugar para aplicar el examen.

El miércoles y jueves, se presentará el Examen de Control Presencial 2026 de la UNAM en León.Foto: SNES UNAM LEÓN

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La UNAM convoca a 2,777 aspirantes en León para el examen 2026. Consulta 'TU SITIO' y asegúrate de conocer tu hora y lugar de examen.

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