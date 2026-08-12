2 mil 777 Aspirantes Presentarán el Examen de Control Presencial 2026 de la UNAM en León

Todo está listo para que el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, 2 mil 777 aspirantes se presenten a realizar el Examen de Control Presencial 2026 de la UNAM en la ciudad de León, Guanajuato.

Lo anterior lo dieron a conocer las autoridades de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

A través de un comunicado se pide a los aspirantes que deben revisar los detalles del proceso para presentar su examen en “TU SITIO”, en este portal conocerán la hora y la sede para acudir sin contratiempos.

"TU SITIO" se encuentra ubicado dentro del micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1.

Se informó que en la ciudad de León, Guanajuato, se atenderá recibirá a los aspirantes los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto en el Hotel Real de Minas Poliforum, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos No. 2211, colonia Las Bugambilias.

Las autoridades universitarias hacen una invitación a los aspirantes a ingresar con anticipación al portal para verificar su información y presentarse puntualmente en la fecha y hora indicadas, portando la documentación requerida.

Fechas de aplicación del examen en otros estados

Es importante destacar que dentro de este mismo sitió se informa que el 13 de agosto, la aplicación del examen, será en Oaxaca, Oaxaca, la cual recibirá a mil 920 aspirantes en Hotel San Felipe, con domicilio en Av. Jalisco No.15, San Felipe del Agua.

En Tijuana, Baja California, será el domingo 16 de agosto, donde se recibirán 518 aspirantes. Asimismo, en la Ciudad de México, la aplicación del examen se tiene la fecha del lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en el Palacio de los Deportes, el cual recibirá a 53 mil 568 aspirantes.