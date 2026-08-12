Accidentes

Dos Personas Mueren Ahogadas en Río Cotaxtla, Veracruz; Una de las Víctimas Era Menor de Edad

Un adulto y un menor murieron ahogados en el Río Cotaxtla de Medellín de Bravo. Protección Civil y elementos de la zona arribaron al sitio del incidente.

Dos Personas Mueren Ahogadas en Río Cotaxtla, Veracruz; Una de las Víctimas Era Menor de EdadSe informó que las víctimas eran originarias del municipio de Córdoba. Foto: N+

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Dos personas murieron en el río Cotaxtla, Veracruz, un menor de 14 años y un adulto de 30. El último incidente ocurrió en Alvarado.

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