Dos Personas Mueren Ahogadas en Río Cotaxtla, Veracruz; Una de las Víctimas Era Menor de Edad

Durante el transcurso de este martes 11 de agosto se registró la movilización de cuerpos de auxilio a orillas de un río localizado en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, debido al reporte en el que informaba sobre dos personas que perdieron la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se registró en las inmediaciones del río Cotaxtla, a la altura de la comunidad conocida como Salsipuedes, perteneciente al municipio de Medellín de Bravo, donde se reportó el fallecimiento de un adulto y un menor de edad.

Según lo informado, ambas personas perdieron la vida en el río tras ahogarse. Las víctimas se encontraban de vacaciones en el lugar y, según testigos, eran originarios del municipio de Córdoba; se dio a conocer que llegaron a la comunidad el pasado fin de semana.

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Saldo rojo en Veracruz durante temporada vacacional por personas ahogadas

Se dio a conocer que una de las víctimas contaba con 14 años de edad, mientras que la otra tenía aproximadamente 30. Ambos habrían ingresado al río, el cual, según pobladores del lugar, presentaba una corriente considerable.

Al sitio donde fue reportado este hecho, arribaron elementos de Protección Civil (PC) y elementos de la zona, quienes se encargaron de llevar a cabo las labores de rescate de los cuerpos de las víctimas que murieron ahogadas en el río Cotaxtla, localizado en el municipio de Medellín de Bravo.

Cabe destacar que actualmente Veracruz mantiene un saldo rojo en materia de ahogamientos, ya que hasta antes de estos hechos, se tenía un reporte de al menos ocho personas que murieron en este tipo de circunstancias durante este periodo vacacional de verano 2026.

Según los informes oficiales, el caso más reciente ocurrió en Antón Lizardo, perteneciente al municipio de Alvarado, quienes, según la información recabada, eran padre e hijo, quienes procedían de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz.