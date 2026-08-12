Seguridad

Intento de Asalto a Coordinador del C5; Escoltas Realizan Disparos al Aire y Detienen a Uno

Un intento de asalto en la colonia Juárez derivó en una fuerte movilización policiaca

Intento de Asalto a Coordinador del C5; Escoltas Realizan Disparos al Aire y Detienen a UnoSSC CDMX
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