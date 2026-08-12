Intento de Asalto a Coordinador del C5; Escoltas Realizan Disparos al Aire y Detienen a Uno

Esta tarde se registró una fuerte movilización policiaca, luego de que un intento de asalto en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que, tomó conocimiento del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo en la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez.

La SSC indicó que tres policías de la Secretaría que se identificaron como escoltas del vehículo en el que viajaba el coordinador general del C5, José Salvador Guerrero Chiprés, realizaron detonaciones para disuadir a unos asaltantes y lograron detener a uno de los probables responsables, quien portaba una réplica de arma de fuego.

Así fue el intento de asalto

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Abraham González y la avenida Morelos, en la colonia Juárez, donde dos sujetos intentaron asaltar a los tripulantes de un vehículo y, tres de los pasajeros que se identificaron como policías de la SSC CDMX con labor de escoltas del Coordinador General del C5, rápidamente bajaron de la unidad, realizaron detonaciones para disuadir a los asaltantes y, tras una persecución, retuvieron a uno de ellos.

En tanto, policías de la SSC que llegaron rápidamente al apoyo, lo detuvieron y le realizaron una revisión preventiva, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual le hallaron una réplica de arma de fuego y un teléfono celular, informó la dependencia en una tarjeta informativa.

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¿Quién es el Coordinador General del C5?

Se trata de José Salvador Guerrero Chiprés, quien encabeza el C5, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

El C5 es una dependencia del Gobierno de la Ciudad de México con cámaras en las calles, llamadas de auxilio y computadoras para preservar la seguridad en la capital del país.

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También capta información integral para la toma de decisiones en materia de seguridad pública, urgencias médicas, medio ambiente, protección civil, movilidad y servicios a la comunidad en la CDMX a través del videomonitoreo, de acuerdo con la página oficial del C5.

Así informó la SSC el intento de asalto del vehículo en el que viajaba el Coordinador General del C5 en la colonia Juárez.

La #SSC informa:



Personal de la SSC tomó conocimiento del intento de asalto a los tripulantes de un vehículo en la calle #AbrahamGonzález y la avenida# Morelos, en la colonia #Juárez, de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx; tres policías de esta Secretaría que se identificaron como… pic.twitter.com/3xLQEkVuNL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 12, 2026

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