Seguridad

Local de De Belleza Donde Murió Valeria Márquez Fue Entregado a sus Propietarios

La Fiscalía informó que, una vez que la escena del crimen fue procesada ya no era necesario resguardar el local de Zapopan para conservar indicios

Local de Valeria MárquezDetienen remodelación en salón de belleza. Foto: N+

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Detienen remodelación en local de Zapopan tras el asesinato de Valeria Márquez. La Fiscalía ya procesó la escena

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