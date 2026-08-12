Local de De Belleza Donde Murió Valeria Márquez Fue Entregado a sus Propietarios

Las labores de remodelación al interior del local de belleza ubicado en Zapopan, Jalisco, donde fue asesinada Valeria Márquez ya no continuaron este martes, una vez que el inmueble fue entregado a sus propietarios.

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que, una vez que la escena del crimen fue procesada, un agente del Ministerio Público determinó que ya no era necesario resguardar el local para conservar indicios. Todo el mobiliario que se encontraba al interior del negocio fue entregado a su dueño.

Desde el exterior del local solo se alcanza a observar que colocaron bolsas de color negro para obstruir la visibilidad de los trabajos de remodelación que se están realizando al interior de este inmueble.

Con hermetismo, dueños de locales cercanos a la plaza dijeron desconocer cuál será el nuevo giro del establecimiento y su fecha de apertura.

Un locatario, quien dijo desconocer el giro que tendrá el inmueble, aseguró: “Empezaron a trabajar ahí el día de ayer, pero no sabemos qué fin vaya a tener. Aquí no se comenta nada de ahí, a ver qué pasa ahí más adelante”.

Trabajadores solo han referido que el propietario les manifestó que el local no estará en renta por el momento, ni disponible para realizar visitas en caso de mostrar interés por habitarlo.

¿Quiénes han sido detenidos por el feminicidio de Valeria Márquez?

Por este feminicidio solo hay dos personas detenidas: Ramón Ángel ‘N’, alias ‘El R1’, e Iván Martí ‘N’.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que existen personas adicionales implicadas en este caso.

El análisis detallado de la investigación permitió establecer la participación de dos o más sujetos durante la ejecución del delito.

Las amigas de Valeria Márquez quedaron en calidad de testigos, pese a que en varias ocasiones han sido señaladas como cómplices del ataque.