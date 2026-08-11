Localizan con Vida a Bruno y Héctor en Guerrero, Menores de Jalisco Desaparecidos el 27 de Julio

Bruno y Héctor, adolescentes de Jalisco reportados como desaparecidos el 27 de julio, fueron localizados con vida en Guerrero a través de labores de investigación de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado.

Los jóvenes tenían denuncia por desaparición, ya que fueron vistos por última vez en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco.

En coordinación con las familias de las víctimas y la colaboración de la Comisión Nacional de Búsqueda, se logró conseguir suficientes indicios que hacían suponer que los jóvenes estaban en Guerrero, por lo que se solicitó la ayuda de este estado.

Los menores fueron localizados este 11 de agosto en buen estado de salud, en la cabecera municipal de Zirándaro, Guerrero, donde fueron asegurados por la policía municipal.

Se espera que los menores sean trasladados con sus familiares en las próximas horas

Después de la localización, la Fiscalía de Jalisco realiza el procedimiento correspondiente para reintegrar a Bruno y a Héctor a sus familiares, mientras que permanecen bajo resguardo de las autoridades de Guerrero. Será en las próximas horas cuando se realice su trasaldo.