Desaparecidos

Localizan con Vida a Bruno y Héctor en Guerrero, Menores de Jalisco Desaparecidos el 27 de Julio

Bruno y Héctor, menores de Jalisco reportados como desaparecidos el 27 de julio, fueron localizados con vida en el estado de Guerrero

Bruno y HéctorLocalizaron con vida a Bruno y a Héctor, jóvenes de Jalisco desaparecidos el 27 de julio. Foto: Viridiana González

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Bruno y Héctor, adolescentes de Jalisco, fueron localizados con vida en Guerrero tras una intensa búsqueda. Pronto se reunirán con sus seres queridos

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