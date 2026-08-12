Estos Son los Mitos Alrededor del Eclipse Total de Sol del 12 de Agosto 2026

Este 12 de agosto, buena parte del hemisferio norte del planeta vivirá un eclipse total de Sol. Pese a que se trata de un fenómeno seguro, conocido y estudiado, aún persisten mitos y bulos a su alrededor. Te explicamos y desmentimos algunos de ellos.

¿El eclipse afecta a las mujeres embarazadas?

Acaso este haya sido el bulo más difundido en días recientes en redes sociales, que las mujeres embarazadas pueden verse afectadas por el eclipse. No hay ninguna razón fisiológica para que el fenómeno astronómico pudiese afectar la salud de los humanos, sin importar su sexo o si está esperando un bebé.

En el pasado, la creencia popular asociaba malformaciones congénitas con el eclipse. Un resabio de esto persiste en la creencia de que las mujeres se pueden proteger portando un listón rojo. Esta aseveración no tiene ningún respaldo científico.

¿El eclipse aumenta la radiación?

Una afirmación más vaga pero muy extendida es aquella que reza que el eclipse “aumenta la radiación”. La gran duda es qué definimos por radiación. La física describe dos clases de radiación.

La primera es la radiación atómica, donde un átomo emite partículas. Curiosamente, el Sol puede describirse como un masivo reactor nuclear. En él se fusionan los átomos de hidrógeno. Como resultado, se crean átomos de helio y se liberan fotones.

La luz sí que puede ser un efecto de la radiación atómica. Cuando se desintegra, un átomo puede desprender rayos gamma, que son luz de muy alta energía. Pero la intensidad de la luz del Sol no se ve afectada por los eclipses.

El eclipse no aumenta la radiación, de hecho la disminuye. Foto: Reuters

La otra clase de radiación es, precisamente, la radiación electromagnética. Toda la luz se considera una forma de la radiación.

El microondas de la cocina emplea luz para calentar los alimentos. La radio y los celulares emplean luz para enviar información. Todos estos procesos son una cara de la radiación electromagnética.

Paradójicamente, durante el eclipse la radiación solar disminuye. Esto se debe, literalmente, a que la Luna bloquea los rayos provenientes del Sol.

¿La Tierra “pierde” gravedad durante un eclipse?

Otro bulo común indica que la Tierra “perderá” gravedad durante el eclipse. La gravedad no se ve afectada por la radiación; de hecho, es la gravedad la que puede deformar la luz, como demostró Albert Einstein.

Según nuestro entendimiento, la gravedad es la atracción que ejercen los cuerpos sobre los otros, derivada de su masa. Esta atracción, según la relatividad, se debe a que la masa deforma el espacio, pero no se debe a que haya un vínculo invisible entre los cuerpos, por más poético que suene.

La fuerza de gravedad es indispensable para que ocurra un eclipse, pues esta provoca que los satélites orbiten los planetas y estos a su vez orbiten las estrellas. Pero la relación no ocurre al revés: el eclipse no afecta a la fuerza de gravedad.

¿El eclipse será un “potente acelerador de procesos”, como dice la astrología?

La astrología es la creencia de que los movimientos de los astros repercuten de forma precisa en la vida de los humanos. No existe una sola prueba que vincule el comportamiento de las personas con los fenómenos astronómicos. Sin embargo, en años recientes la astrología ha conseguido una gran popularidad impulsada por las redes sociales.

Pero que sea popular no significa que sea real. En redes sociales se menciona que el eclipse será un catalizador que habrá de “potenciar procesos” en la vida de las personas, pero esta creencia no tiene ningún respaldo. La posición de una estrella o un planeta no tiene ningún efecto en nuestro comportamiento o en las circunstancias que vivimos.