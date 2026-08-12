Astronomía

Estos Son los Mitos Alrededor del Eclipse Total de Sol del 12 de Agosto 2026

Te explicamos los principales mitos y bulos alrededor del fenómeno astronómico

Eclipse solar desde México¿El eclipse afecta a las mujeres embarazadas? Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Aumenta la radiación durante un eclipse? Te explicamos por qué este fenómeno no afecta la salud ni la gravedad de la Tierra. Desmiente los mitos más comunes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+