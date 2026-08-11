Eclipse Solar En Vivo Hoy 12 de Agosto 2026: ¿Dónde Ver la Transmisión por Internet en México?

Este 12 de agosto 2026, en algunos lugares del mundo se podrá ver en el cielo un evento especial: el esperado eclipse solar total. A propósito de este histórico suceso, en N+ te traemos una transmisión en vivo en México hoy con todos los detalles.

Este miércoles la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol de manera tan exacta que España y países de Europa tendrán visibilidad completa del eclipse solar. La magnitud del evento es tal, que en territorio español se vivirá un evento total por primera vez en 100 años.

En tanto, en América, distintas ciudades podrán ver el eclipse solar de forma parcial y por un tiempo distinto, es decir, en algunos lugares durará más y en otros menos, esto dependerá de su ubicación geográfica.