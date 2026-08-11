Eclipse Solar En Vivo Hoy 12 de Agosto 2026: ¿Dónde Ver la Transmisión por Internet en México?
Para que no te lo pierdas, consulta dónde ver la transmisión en vivo del eclipse solar total hoy 12 de agosto 2026
Para que no te lo pierdas, consulta dónde ver la transmisión en vivo del eclipse solar total hoy 12 de agosto 2026
Este 12 de agosto 2026, en algunos lugares del mundo se podrá ver en el cielo un evento especial: el esperado eclipse solar total. A propósito de este histórico suceso, en N+ te traemos una transmisión en vivo en México hoy con todos los detalles.
Este miércoles la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol de manera tan exacta que España y países de Europa tendrán visibilidad completa del eclipse solar. La magnitud del evento es tal, que en territorio español se vivirá un evento total por primera vez en 100 años.
En tanto, en América, distintas ciudades podrán ver el eclipse solar de forma parcial y por un tiempo distinto, es decir, en algunos lugares durará más y en otros menos, esto dependerá de su ubicación geográfica.
El eclipse comenzará con su fase parcial alrededor de las 19:30 y la totalidad se alcanzará cerca de las 20:30 (hora local española). En una nota previa te decimos a qué hora será el fenómeno en diferentes ciudades de México.
De acuerdo con la NASA este evento astronómico provocará que varias ciudades se oscurezcan en el hemisferio norte. Este es el listado de zonas que vivirán de primera mano el momento en el que la Luna tape al Sol:
Groenlandia.
Islandia.
Océano Atlántico.
Norte de Rusia.
España.
Una pequeña parte de Portugal.
Mientras que otras regiones en el hemisferio norte podrán disfrutar de un eclipse solar parcial, es decir que el sol no será cubierto en su totalidad, pero aún se podrá ver un buen espectáculo. Estas son las zonas, según la NASA:
Zona del norte de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Alaska.
La mayor parte de Canadá.
Casi todos los países de Europa.
El noroeste de África.
Lamentablemente, los mexicanos no podrán ver este evento astronómico en ninguna parte del país y solo será posible verlo en una transmisión por internet.
Aunque este evento astronómico no se verá en ninguna parte de México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que aquí en N+ te tenemos la transmisión en vivo de todas las fases de este fenómeno:
El eclipse del 12 de agosto 2026 será muy especial ya que no se repetirá en más de un año, pues el siguiente se pronostica que suceda el 2 de agosto de 2027 con visibilidad para el sur de España, norte de África, Marruecos, Argelia, Egipto, y Oriente Medio.
De igual forma, en N+ te llevaremos el Liveblog en el que podrás seguir todas las noticias de este gran evento astronómico y podrás ver las mejores fotos y videos en tiempo real del momento exacto en el que la luna cubra totalmente al sol.
PPP