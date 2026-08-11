Ciencia y Tecnología

¿La Tierra Se Queda Sin Gravedad por 7 Segundos el 12 de Agosto? NASA Habla del Proyecto Anchor

Te explicamos por qué se dice que el 12 de agosto no va a haber gravedad por 7 segundo en la Tierra y qué dijo la NASA sobre este fenómeno

Checa Si El 12 de Agosto No Va a Haber Gravedad por 7 segundos en la TierraLa NASA explicó si es verdad que la Tierra se quedará sin gravedad el 12 de agosto. Foto: AP
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