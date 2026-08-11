¿La Tierra Se Queda Sin Gravedad por 7 Segundos el 12 de Agosto? NASA Habla del Proyecto Anchor
Te explicamos por qué se dice que el 12 de agosto no va a haber gravedad por 7 segundo en la Tierra y qué dijo la NASA sobre este fenómeno
Te explicamos por qué se dice que el 12 de agosto no va a haber gravedad por 7 segundo en la Tierra y qué dijo la NASA sobre este fenómeno
El 12 de agosto de 2026 el mundo será testigo de un nuevo eclipse solar y la revelación del Proyecto Anchor asegura que la Tierra se quedará sin gravedad por 7 segundos este mismo día. Por ello, la NASA explicó qué pasará este miércoles.
Después de dos años del último eclipse solar total, los humanos volverán a ser testigos de este fenómeno, y para que no te lo pierdas en notas previas ya te dijimos a qué hora será en México y las 4 fases que podrán verse.
En publicaciones de redes sociales que se han compartido en los últimos meses se asegura que la NASA tiene un proyecto secreto llamado "Anchor", el cual tiene un presupuesto de 89 billones de dólares y el objetivo es sobrevivir a una anomalía gravitacional de 7 segundos el 12 de agosto de 2026 a las 14:33 UTC, es decir a las 8:33 del centro de México. Esto es lo que sucederá según el post:
1-2 segundos: Todo lo que no esté asegurado se elevará (personas, vehículos, animales).
3-4 segundos: Los objetos seguirán elevándose hasta alcanzar entre 15 y 20 metros de altura.
5-6 segundos: Se desatarán el pánico y el caos a medida que las personas choquen contra los techos.
7 segundos: La gravedad regresará y todo caerá desde esa altura.
Debido a la falta de gravedad en la Tierra, se esperarían aproximadamente 40 a 60 millones de muertes por caídas, infraestructuras destruídas, colapso económico de más de 10 años de duración y pánico colectivo.
De acuerdo con la publicación, la causa de la anomalía es la intersección de dos ondas gravitacionales procedentes de agujeros negros, la cual se predijo en 2019 con una probabilidad del 94.7 %. Debido a esto, la NASA estaría construyendo bunkers para personal esencial como científicos, políticos, militares y "civiles seleccionados por su diversidad genética" y han desarrollado sistemas de seguridad para edificios.
De igual manera, se recomienda a las personas el siguiente protocolo para sobrevivir a la falta de gravedad por 7 segundos:
Permanezca en el interior, en un lugar con el techo bajo.
Túmbese en el suelo boca abajo.
Sujétese a algo que esté bien fijado.
Un portavoz de la NASA, contactado por el medio de verificación de datos Snopes, explicó que no existe el Proyecto Anchor y que la Tierra no perderá gravedad el 12 de agosto de 2026.
"La gravedad terrestre -o fuerza gravitatoria total- viene determinada por su masa. La única forma de que la Tierra perdiera gravedad sería que el sistema terrestre (la masa combinada de su núcleo, manto, corteza, océanos, aguas continentales y atmósfera) perdiera masa", explicó por correo electrónico.
De igual manera, señaló que el eclipse solar tampoco será factor para que el planeta se quede sin gravedad, ya que la atracción gravitatoria que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra solo afecta las fuerzas de marea que es un fenómeno comprendido y predecible con décadas de antelación.
PPP