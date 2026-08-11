¿La Tierra Se Queda Sin Gravedad por 7 Segundos el 12 de Agosto? NASA Habla del Proyecto Anchor

El 12 de agosto de 2026 el mundo será testigo de un nuevo eclipse solar y la revelación del Proyecto Anchor asegura que la Tierra se quedará sin gravedad por 7 segundos este mismo día. Por ello, la NASA explicó qué pasará este miércoles.

Después de dos años del último eclipse solar total, los humanos volverán a ser testigos de este fenómeno, y para que no te lo pierdas en notas previas ya te dijimos a qué hora será en México y las 4 fases que podrán verse.