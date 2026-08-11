Sociedad

Nacional Monte de Piedad Anuncia Refrendos Adicionales para Clientes con Prendas Empeñadas

El Nacional Monte de Piedad aseguró que ningún artículo será vendido mientras dure el paro laboral

La sucursal del Zócalo Capitalino se encuentra cerrada. Foto: CuartoscuroLa sucursal del Zócalo Capitalino se encuentra cerrada. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+