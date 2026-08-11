Nacional Monte de Piedad Anuncia Refrendos Adicionales para Clientes con Prendas Empeñadas

Nacional Monte de Piedad anunció un refrendo adicional sin costo para clientes con prendas empeñadas, como parte de las medidas extraordinarias que ha implementado ante la huelga que mantiene cerradas sus sucursales en todo el país desde el 1 de octubre de 2025.

La institución aseguró que ningún artículo será vendido mientras dure el paro laboral.

¿En qué consiste el refrendo adicional?

El refrendo es, en condiciones normales, el pago que permite extender la vigencia de un préstamo prendario y evitar que el artículo empeñado pase a proceso de venta.

Ante el cierre de sucursales por la huelga, Nacional Monte de Piedad decidió otorgar un refrendo extraordinario adicional, incluso para boletas que ya habían alcanzado su límite de renovaciones permitidas.

¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

De acuerdo con la información oficial de la institución, el refrendo adicional aplica para:

Contratos que alcanzaron el número máximo de refrendos permitidos originalmente.

Empeños que se encuentran en su último mes de vigencia.

Boletas que, desde su contrato original, no contemplaban la posibilidad de refrendo.

Operaciones bajo la modalidad de autos sin resguardo.

Mientras el servicio se encuentre en suspensión temporal, usted contará con refrendos adicionales que le brindarán mayor tranquilidad y más oportunidades para recuperar su auto. 🚘✨



Vea el video completo para conocer todos los detalles.#ConfíaMonte #MonteContigo pic.twitter.com/BCeZmehpur — NMontePiedad (@NMontePiedad) August 8, 2026

¿Por qué Nacional Monte de Piedad tomó esta medida?

La institución explicó que, ante el cierre de sus sucursales por la huelga de su sindicato de trabajadores, buscó dar mayor margen de tiempo a los usuarios para evitar que sus prendas entraran en proceso de comercialización por causas ajenas a su voluntad, considerando que no hay atención presencial disponible en este periodo.

"Reconocemos el valor emocional y económico de cada artículo que han depositado con nosotros. Por eso seguimos trabajando con responsabilidad, cuidando y resguardando cada uno de ellos", señaló la institución en un comunicado, en el que también ofreció una disculpa a sus clientes por las afectaciones generadas.

¿Esto significa que no se cobrarán intereses?

Nacional Monte de Piedad aclaró que las prórrogas y el refrendo adicional únicamente protegen las prendas de una eventual venta, pero no suspenden la generación de intereses establecidos en cada contrato.

Los clientes con préstamos activos deben continuar con sus pagos de intereses o refrendos conforme a lo pactado originalmente para mantener sus contratos al corriente.

¿Qué pasa si ya pagué mi empeño por completo?

Para los clientes que ya liquidaron sus empeños, sus contratos quedan concluidos, y podrán recuperar físicamente sus prendas una vez que termine la huelga y las sucursales reabran al público.

¿Hay fecha para que reabran las sucursales?

Hasta el momento, la institución no ha confirmado una fecha definida para la reapertura de sus sucursales, por lo que ha pedido a los usuarios mantenerse atentos únicamente a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el conflicto laboral.

AMP