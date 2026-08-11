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Lluvias en CDMX Mañana 12 de Agosto 2026: Conagua Alerta por Tormenta Eléctrica

La Comisión Nacional del Agua advierte que las lluvias fuertes pueden ocasionar inundaciones en zonas bajas

Lluvia en la Ciudad de México el 5 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoLluvia en la Ciudad de México el 5 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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