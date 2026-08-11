Lluvias en CDMX Mañana 12 de Agosto 2026: Conagua Alerta por Tormenta Eléctrica

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica mantendrán las lluvias en la Ciudad de México (CDMX) mañana, 12 de agosto de 2026, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Ante ello, aquí en N+ te informamos a detalle cómo estará el clima el miércoles en la capital mexicana, para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

Y es que de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Conagua, la CDMX será afectada por lluvias fuertes que podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Las lluvias de esa intensidad podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, según el SMN.

¿Cómo estará el clima en CDMX hoy?

Según datos del pronóstico de la Megalópolis, mañana en la mañana se prevé cielo medio nublado, ambiente fresco a templado y presencia de bruma.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio a nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm en 24 horas) en la Ciudad de México, que podría acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 23 a 25 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 °C.

Viento del noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 50 km/h en zonas de tormenta.

Detalles del pronóstico del tiempo

A través de una infografía, la Conagua brindó más detalles del pronóstico del tiempo del miércoles:

Mañana : Temperatura entre 13 y 15 grados; cielo medio nublado y vientos de 10 kilómetros por hora (km/h).

Tarde : Temperatura entre 23 y 25 grados; 60% de probabilidad de lluvias fuertes y rachas de viento de 40 km/h.

Noche: Temperatura entre 16 y 18 grados; 40% de probabilidad de chubascos y vientos de 15 km/h.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB