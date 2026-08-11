Accidentes

Hombre Intenta Robar Tráiler y lo Vuelca en Carretera a Saltillo en Santa Catarina, Nuevo León

El presunto ladrón intentó robarse un tráiler sobre la carretera a Saltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina

Intento robo de tráiler en Santa CatarinaEl tráiler fue volcado por un presunto ladrón. Foto: N+

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Tráfico lento en carretera a Saltillo tras volcadura de tráiler robado. Conductor intentó huir y volcó.

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