Hombre Intenta Robar Tráiler y lo Vuelca en Carretera a Saltillo en Santa Catarina, Nuevo León

Un hombre volcó un tráiler luego de que presuntamente intentara robarlo sobre la carretera a Saltillo, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Este hecho fue reportado la tarde de este martes 11 de agosto, a la altura del kilómetro 86.

El chofer de esta unidad pesada comentó que el presunto intento de robo ocurrió cuando bajó del tráiler para tirar una bolsa de basura, momento en que un sujeto ingresó a la cabina de conducción y huyó del sitio a toda velocidad. Metros más adelante, el supuesto ladrón terminó volcando el vehículo, generando un despliegue de autoridades de seguridad.

Al sitio llegaron elementos de rescate y seguridad el municipio de Santa Catarina para atender al sujeto y posteriormente arrestarlo. El supuesto ladrón ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará si situación legal luego de que presuntamente intentara robar este tráiler y por causarle daños.

Tráfico lento en carretera a Saltillo tras volcadura de tráiler

La unidad pesada quedó volcada sobre la carretera a Saltillo en el sentido de Coahuila hacía Monterrey, generando tráfico lento sobre este punto. En el lugar ya se encuentran diversas corporaciones resguardando el sitio para continuar con las investigaciones correspondientes, por lo que se espera que las afectaciones viales continúen por algunas horas.

Se espera que sea durante las próximas horas que a este lugar llegue otro tráiler para traspasar la carga que llevaba, así como una grúa para retirar la unidad siniestrada. Autoridades de vialidad pidieron a los conductores circular con precaución o tomar rutas alternas.