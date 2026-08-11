Investigan a Empleado de Médico Relacionado con las Muertes por Suero Vitaminado en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que investigan a Daniel Humberto “N”, quien anteriormente se desempeñaba como recepcionista del médico Maximiano “N”, presunto responsable de la muerte de ocho personas por suero vitaminado.

De acuerdo con información recibida durante las investigaciones, presuntamente Daniel podría contar con datos relevantes para establecer su ubicación.

Informaron que Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantiene seguimiento de las personas, información o indicio que pueda conducir al paradero del médico que evadido la justicia.

Daniel Humberto “N” fue detenido por posesión de presuntos envoltorios de droga

Daniel Humberto “N”, en una detención, fue observado en posesión de presuntos envoltorios de droga, por lo que fue intervenido y puesto a disposición de la autoridad competente. Informaron que su captura no corresponde a una medida de presión para obligarlo a colaborar en otra investigación.

Se comunicó que no se tiene conocimiento de alguna actividad laboral lícita desempeñada por el detenido desde el aseguramiento y clausura de la clínica donde anteriormente laboraba.

Carlos Alberto Flores fue enfático al señalar que cualquier persona que resulte relacionada con acciones destinadas a facilitar el ocultamiento o evasión de la justicia de Maximiano “N” será investigada conforme a derecho.