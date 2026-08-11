Seguridad

Investigan a Empleado de Médico Relacionado con las Muertes por Suero Vitaminado en Sonora

Investigan al recepcionista del médico Maximiano “N”. Presuntamente Daniel podría contar con datos para establecer su ubicación.

Investigan a Empleado de Médico Relacionado con las Muertes por Suero Vitaminado en SonoraInvestigan a Empleado de Médico Relacionado con las Muertes por Suero Vitaminado en Sonora. Foto: Google Maps

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La Fiscalía de Sonora investiga a Daniel Humberto, exrecepcionista del médico acusado por muertes con suero vitaminado.

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