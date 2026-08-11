Subducción de Placas, el Fenómeno Detrás del Peor Terremoto de Siglo en Colombia

Expertos aseguran que la subducción de placas ha sido el fenómeno detrás del peor terremoto del siglo en Colombia, y de acuerdo con la Sociedad Geológica Mexicana, esto podría ocurrir en México.

¿Qué es la subducción de placas?

La subducción de placas es un fenómeno cuando una placa se hunde y se desliza debajo de otra, y Colombia es un país ubicado en el límite entre varias placas tectónicas como la Nazca, la Sudamericana y la del Caribe.

El sismo del lunes sucedió porque la placa de Nazca, ubicada en el Océano Pacífico, se metió por debajo de la placa sudamericana donde se ubica Colombia.

México, parte del Cinturón de Fuego

La Sociedad Geológica Mexicana explica que el límite entre la Placa de Rivera con la Placa Pacífica podría explicar la baja incidencia de grandes terremotos en el límite de la Placa Rivera con la Placa Norteamericana.

Además, la Placa de Cocos con la Placa Norteamericana presenta diferentes estilos de la deformación.

Lo anterior es el contexto sísmico para México, ya que las placas tectónicas se ubican en el llamado Cinturón de Fuego, donde se registra gran parte de los movimientos telúricos a nivel mundial. México se ubica en la placa norteamericana, limitado con las placas de Cocos, Rivera y del Pacífico.

"La zona entre Michoacán y Oaxaca podría explicar la laguna sísmica de Guerrero como una zona intersegmento que podría favorecer la ocurrencia de los denominados terremotos lentos y silenciosos", destaca la Sociedad Geológica Mexicana.

Fenómeno de subducción de placas seguirá ocurriendo en México

El fenómeno de subducción de placas ya ocurre y seguirá ocurriendo en México, ya que el país comparte el mismo contexto geológico que provocó el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia el 10 de agosto de 2026. Ambos países están ubicados en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona con mayor actividad sísmica del planeta.

Sin embargo, esto no significa que el sismo en Colombia desencadene un terremoto inmediato en México, ya que son eventos independientes causados por placas tectónicas distintas.

HVI