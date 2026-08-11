Sociedad

Subducción de Placas, el Fenómeno Detrás del Peor Terremoto de Siglo en Colombia

Los expertos aseguran que la subducción de placas ha sido el fenómeno detrás del peor terremoto del siglo en Colombia

Subducción de Placas, el Fenómeno Detrás del Terremoto del Siglo en Colombia, ¿Puede Ocurrir en México?Integrantes del Ejército de Colombia y voluntarios realizan una operación de rescate en los escombros de un edificio tras el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia. Foto: EFE

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