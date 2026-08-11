Centro de Acopio en Nuevo León por Terremoto en Colombia: Dirección y Horario de Donaciones

Luego de que el pasado lunes 10 de agosto se registrara un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, el gobierno del estado de Nuevo León habilitó un centro de acopio para recibir donaciones con el fin de apoyar a las familias del país afectado.

En esta ocasión, el centro de donaciones estará habilitado en la Secretaría de Participación Ciudadana, la cual está ubicada sobre la avenida Junco de la Vega 143, en la colonia Roma, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Será en este lugar donde los ciudadanos interesados por ayudar podrán dejar los artículos permitidos.

La Secretaría de Participación Ciudadana informó que sus instalaciones estarán abiertas las 24 horas de los siete días de la semana, por lo que los donadores podrán entregar estos artículos en cualquier momento. Hasta el momento no se ha informado sobre alguna fecha límite de recolección.

¿Qué artículos puedo donar para las familias afectadas por terremoto en Colombia?

Debido a que esta recolecta se llevará a cabo durante varios días, autoridades solicitaron a los interesados donar cierto tipo de artículos para que lleguen en buenas condiciones a Colombia. Aquí te dejamos la lista completa de los artículos que serán recibidos en la Secretaría de Participación Ciudadana:

Alimentos no perecederos

Agua embotellada

Medicamentos básicos

Artículos de higiene personal

Papel higiénico

Toallas sanitarias

Pañales para bebé y adulto

Alimento para mascotas

Se espera que todos los artículos recolectados lleguen a Colombia y sean repartidos entre la zonas más afectadas por este terremoto. Hasta el momento el estado de Nuevo León no ha informado si existirá algún despliegue de rescatistas mexicanos en las zonas afectadas de aquella región.