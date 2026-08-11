Sociedad

Centro de Acopio en Nuevo León por Terremoto en Colombia: Dirección y Horario de Donaciones

El estado de Nuevo León habilitó un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por el terremoto en Colombia

DonacionesEste centro de acopio estará disponible 24/7. Foto: Secretaría de Participación Ciudadana

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