Internacional

Fiscal de Florida Imputa Cargos Contra 4 Integrantes del CJNG Detenidos en República Checa

El fiscal federal de Florida Gregory W. Kehoe anunció cargos por narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas contra cuatro integrantes del CJNG detenidos en República Checa

Gregory Kehoe en conferenciaAnuncian cargos contra cuatro integrantes del CJNG. Foto: X @TheJusticeDept

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