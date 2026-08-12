Fiscal de Florida Imputa Cargos Contra 4 Integrantes del CJNG Detenidos en República Checa

El fiscal federal de Florida Gregory W. Kehoe anunció cargos contra cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional anunció que los acusados, que fueron detenidos en República Checa, son señalados por narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas de fuego.

El caso expuesto por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional revela una trama de tráfico de armas provenientes de República Checa y que iban dirigidos a México.

Como pago por las armas, los acusados ​​entregaron fentanilo y metanfetamina importados a Estados Unidos para su distribución.

Los cuatro acusados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua de ser encontrados culpables.

¿De qué acusa la Fiscalía Federal de Florida a los 4 detenidos del CJNG?

La Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida, que dirige Gregory W. Kehoe, publicó que presenta cargos contra los presuntos integrantes del CJNG:

Édgar Alejandro López Velasco, de 44 años, presuntamente actuaba como representante de un miembro de alto rango del CJNG.

Noé Díaz Jiménez, de 33 años, el presunto traficante de fentanilo operaba un laboratorio de dicha sustancia en México.

Leobardo Gaxiola López, de 63 años, se le acusa de ser intermediario en operaciones de narcotráfico y tráfico de armas.

José Miguel Alvarado Morales, de 23 años, representaba a otro miembro de alto rango del CJNG.

El anuncio se hizo en colaboración con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la oficina dedicada a “desmantelar cárteles, pandillas y organizaciones criminales transnacionales”. El fiscal federal para el Distrito Medio de Florida señaló que los supuestos narcotraficantes enfrentan cargos por:

Narcoterrorismo

Conspiración para traficar armas de fuego

Conspiración para el tráfico de drogas

Exponen tráfico armas que viajaban de República Checa a México

El comunicado de prensa señala que en febrero de 2026, Édgar López Velasco y Noé Díaz Jiménez habrían negociado la venta de ametralladoras y dispositivos destructivos procedentes de la República Checa y con destino a México. Las armas, según la Fiscalía Federal, tenían el fin de perpetrar actos de violencia contra cárteles rivales, civiles, fuerzas policiales y militares en territorio mexicano.

El armamento incluía ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsadas por cohetes, morteros, así como la munición y el material explosivo correspondientes. Los presuntos integrantes del CJNG entregaron fentanilo y metanfetamina a cambio de las armas.

Según el comunicado de prensa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, los cuatro acusados fueron detenidos en República Checa en junio de 2026. Paralelamente, las autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de opioides sintéticos que operaba Noé Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco.

López Velasco y Alvarado Morales fueron extraditados al Distrito Medio de Florida; ayer comparecieron por primera vez ante el tribunal y quedaron bajo custodia. En esta operación participaron la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

También participaron en la operación las autoridades checas, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México y la Secretaría de Marina de México, junto con la INTERPOL y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.