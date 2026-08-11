Terremoto en Colombia: Abogada Muere Al Proteger a su Perro De Derrumbe; Su Canino Sobrevivió

Cuando el suelo se fracturó y las paredes del edificio Ana Pilar comenzaron a derrumbarse, la abogada Lenny Fernández no pensó en ponerse a salvo sola: su primer instinto fue cubrir con su propio cuerpo a Salomón, su fiel compañero canino.

El devastador terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto de 2026 dejó cientos de muertos, pero entre la tragedia de Cali emergió una historia de heroísmo incondicional que ha conmocionado a todo un país.

El rescate entre las ruinas del edificio Ana Pilar

Antes Del Terremoto en Edificio Ana Pilar

Después del Terremoto en Edificio Ana Pilar

Edificio Ana Pilar. Foto: AFP

El terremoto provocó el colapso parcial de la estructura ubicada en el barrio Cuarto de Legua, dejando a varios residentes atrapados bajo toneladas de concreto. Durante largas y agotadoras jornadas de búsqueda, los rescatistas de la Defensa Civil removieron los escombros hasta localizar a la abogada sin vida. Sin embargo, junto a ella encontraron una escena que conmovería a Colombia.

Fernández habría quedado en una posición que protegió a su perro durante el colapso de la estructura. El animal permaneció con vida debajo de ella y, tras ser localizado por los equipos de emergencia, fue rescatado de entre las ruinas.

Salomón fue extraído con vida y recibió atención médica tras el rescate.

Perrito Salomón Foto: Abogada Lenny Fernández

Una vida entregada al derecho y al bienestar animal

Para quienes conocían a Lenny Fernández, su heroica reacción no fue una casualidad, sino el reflejo de los principios que guiaron toda su vida. La abogada destacó por su incansable labor junto a la Junta Defensora de Animales de Pasto, donde utilizó sus conocimientos legales para combatir activamente el maltrato y rescatar fauna en situación de vulnerabilidad.

Su amor por las mascotas no era solo un compromiso profesional, sino una pasión cotidiana.

En sus redes sociales solía compartir el profundo apego que sentía por su compañero, dedicándole emotivos mensajes donde expresaba la felicidad que le brindaba tenerlo a su lado y su gratitud por la naturaleza.

La abogada Lenny Fernández junto con su perrito Salomón.

El terremoto ha dejado más de 220 fallecidos y cientos de heridos en todo el territorio colombiano.

Mientras las labores de remoción de escombros continúan, la historia de Lenny Fernández resuena como el símbolo más conmovedor de esta emergencia: la muestra definitiva de un amor humano capaz de desafiar al peor de los desastres