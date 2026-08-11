Internacional

Terremoto en Colombia: Abogada Muere Al Proteger a su Perro De Derrumbe; Su Canino Sobrevivió

El terremoto ha dejado más de 220 fallecidos y cientos de heridos en todo el territorio colombiano

Foto: AFPFoto: AFP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+