Aseguran a Niño de 7 Años Deambulando Solo en su Triciclo en Torreón

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón (DSPM) aseguraron a un menor de 7 años que deambulaba a bordo de un triciclo por el bulevar Laguna Sur.

De acuerdo con la dependencia, no era la primera vez que el niño era detectado deambulando solo por las calles.

La Unidad Violeta tomó conocimiento de los hechos y brindó los primeros auxilios al menor, quien fue trasladado para recibir atención médica y posteriormente aseado.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) dará seguimiento al caso y determinará las medidas de protección correspondientes para el menor.

Cámaras del C2 detectan a dos menores deambulando solos en Torreón

Otro caso similar ocurrió el 19 de junio cuando dos hermanos menores de edad fueron localizados durante la madrugada mientras circulaban solos en un monopatín por calles de la colonia Compresora, en Torreón.