Seguridad

Aseguran a Niño de 7 Años Deambulando Solo en su Triciclo en Torreón

Elementos de la DSPM aseguraron a un menor de siete años que deambulaba solo en su triciclo en el bulevar Laguna Sur.

Aseguran a Niño de 7 Años que Deambulaba Solo en su Triciclo en TorreónSe informó que no es la primera vez que detectaban al menor caminando solo por las calles. Foto: N+

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