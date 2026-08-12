Homicidios

Investigan Asesinato del Influencer César Gastélum en Sinaloa; Analizan Contenido y Redes

La Fiscalía de Sinaloa indaga el asesinato del influencer César Gastélum. Analizan su contenido en redes para determinar el móvil del crimen.

La Fiscalía de Sinaloa investiga el asesinato del influencer César Gastélum.La Fiscalía de Sinaloa investiga el asesinato del influencer César Gastélum. Foto: @cesargastelum_57

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Asesinato del influencer César Gastélum: Fiscalía de Sinaloa investiga posibles conexiones con su contenido en redes. Todos los detalles aún bajo reserva.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Investigan asesinato del influencer César Gastélum en Sinaloa