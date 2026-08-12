Investigan Asesinato del Influencer César Gastélum en Sinaloa; Analizan Contenido y Redes

La Fiscalía General de Sinaloa mantiene abiertas todas las líneas de investigación por el asesinato del influencer César Gastélum, ocurrido el pasado 4 de agosto cerca de las instalaciones de la dependencia estatal.

La vicefiscal Regional Zona Centro, Rocío Yamilet Aguilar Zazueta, informó que continúan las diligencias y el análisis de la información recabada para esclarecer el homicidio.

La funcionaria no precisó si los responsables del asesinato ya fueron identificados y tampoco dio a conocer cuántas líneas de investigación permanecen abiertas, al señalar que se trata de información reservada.

Fiscalía investiga posible relación entre su contenido y el crimen

Entre las líneas que se analizan se encuentra la posible relación entre el asesinato y el contenido que César Gastélum realizaba como influencer, así como una eventual apología del delito.

La Vicefiscalía Regional Zona Centro señaló que todas las hipótesis están siendo investigadas como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio.

Además, las autoridades trabajan con los testigos que se encontraban en el lugar de los hechos para obtener información que permita avanzar en la investigación.

Aguilar Zazueta indicó que la Fiscalía de Sinaloa mantiene coordinación con distintas instituciones de seguridad y vigilancia en los alrededores de sus instalaciones.

La dependencia reiteró que los avances de la investigación no pueden darse a conocer por el momento debido a la reserva de la información, mientras continúan las diligencias para determinar lo ocurrido y establecer quiénes fueron los responsables.