Avance de la IA Deja a México Sin Suficientes Especialistas en Ciberseguridad

México enfrenta un déficit estimado de 77 mil especialistas en ciberseguridad, según datos difundidos por la University of Advanced Technologies (UNIAT), en momentos en los que la adopción de la inteligencia artificial (IA) acelera la aparición de nuevos riesgos para empresas e instituciones.

Ante este panorama, la UNIAT y la empresa tecnológica 3DMX, con sede en Silicon Valley, anunciaron una inversión inicial de más de seis millones de pesos, unos 350 mil dólares aproximadamente, para ampliar su infraestructura en Tijuana, impulsar apoyos para estudios especializados y sentar las bases de un centro de ciberseguridad en el noroeste de México.

Sectores que incrementan dependencia a sistemas digitales

La iniciativa busca responder a las necesidades de una región con fuerte presencia de la industria aeroespacial, médica y manufacturera, sectores que han incrementado su dependencia de los sistemas digitales y, con ello, su exposición a amenazas informáticas.

El proyecto surge además en un año marcado por el impacto de la IA en la seguridad digital. Un 94% de los participantes en el “Global Cybersecurity Outlook 2026” del Foro Económico Mundial considera que la IA será el principal factor de transformación de la ciberseguridad durante este año.

El organismo advierte que la incorporación generalizada de sistemas de IA está ampliando la superficie susceptible de ataques y creando vulnerabilidades para las que los mecanismos tradicionales de seguridad no siempre fueron diseñados, aunque la tecnología también ofrece nuevas herramientas de defensa.

95% de empresas en México planean uso de IA

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un 95 % de las empresas en México planea adoptar herramientas de IA en los próximos cinco años, mientras un 82 % prevé acelerar la automatización de procesos y tareas.

Jorge Villalobos, CEO de la UNIAT, señaló que las empresas requieren cada vez más especialistas capaces de responder a incidentes, aplicar protocolos internacionales y proteger la información crítica de las organizaciones.

"Tijuana es hoy una de las ciudades industriales más importantes de América del Norte, pero el siguiente paso no es solo producir tecnología de clase mundial: es formar a las personas que van a protegerla", aseguró Jorge Villalobos, CEO de la UNIAT.

Mipymes también están expuestas

Uno de los retos, según los especialistas, es romper con la percepción de que los ciberdelincuentes concentran sus ataques exclusivamente en las grandes corporaciones, una idea que puede retrasar las inversiones en protección digital entre empresas de menor tamaño.

HVI