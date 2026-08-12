Ciencia y Tecnología

Avance de la IA Deja a México Sin Suficientes Especialistas en Ciberseguridad

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un 95% de las empresas en México planea adoptar herramientas de IA en los próximos cinco años

México Enfrenta Déficit de Talento en Ciberseguridad ante Avance de IAUn teclado y una mano robótica en esta ilustración. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+