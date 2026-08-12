Seguridad

Archivan una de las 8 Carpetas de Investigación de la Academia Militarizada de Sayula

De las 8 carpetas de investigación contra la Escuela Militarizada de Sayula, Jalisco, una fue archivada, señaló la Fiscalía de Jalisco

Academia militar acumula denunciasLa academia militar de Sayula acumula denuncias. Foto: N+

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La Fiscalía de Jalisco archiva una carpeta de investigación contra la academia militar ubicada en Sayula

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