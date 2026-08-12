Archivan una de las 8 Carpetas de Investigación de la Academia Militarizada de Sayula

Los señalamientos relacionados con la academia militar de Sayula continúan bajo investigación de las autoridades. Mientras avanzan las indagatorias, siguen apareciendo testimonios de personas que afirman haber vivido distintas experiencias durante su permanencia en este plantel.

De las ocho carpetas de investigación contra la escuela militarizada de Sayula, Jalisco, una fue archivada, señaló la Fiscalía de Jalisco. Además, cuatro carpetas están en integración y tres fueron judicializadas.

Las víctimas han alzado la voz denunciando maltrato infantil, presuntamente cometido por personal como la directora, el encargado y los ayudantes. Sin embargo, especialistas en derecho penal aseguran que son varios los delitos en los que, según los testimonios de las supuestas víctimas, se podría incurrir.

Antonio Flores Allende, magistrado de la Segunda Sala Penal, declaró: "El retenerles el menor podría dar materia a algunos delitos como privación ilegal de la libertad, alguna extorsión, algún secuestro, quién sabe, delitos mayores. La legislación penal establece a cada persona su responsabilidad en un acto penal. Entonces, en este caso, si el menor o un instructor dentro de mi institución llegara a cometer un delito, pues será responsable, esté o no esté estipulado dentro del contrato".

¿Cuál es la situación legal de la academia militar?

Aunque el mismo secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, ya señaló que la operación de escuelas militarizadas en Jalisco, así como a nivel federal, está prohibida, y que el único establecimiento que operaba como escuela militarizada y no fue clausurado es precisamente este, ubicado en Sayula, Jalisco, el cual debió modificar su nombre y aclarar que no es una escuela, sino una academia o asociación civil y que no cuenta con acreditación oficial de la Secretaría de Educación.

En este caso, la supervisión, dijo la autoridad, debe ser por parte del municipio.

A través de Comunicación Social del municipio de Sayula, reiteraron a las Noticias N+ que, por cuestiones legales, no pueden brindar información referente a la academia