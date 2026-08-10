Sociedad

Descuento del 80% del Siapa en la Zona Metropolitana de Guadalajara No Será Retroactivo

De acuerdo con el Secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, el descuento del 80% del Siapa en el Área Metropolitana de Guadalajara no será retroactivo

SiapaEl descuento del 80% del Siapa no será retroactivo. Foto: N+

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El descuento del 80% del Siapa no será retroactivo. Aplica sólo desde la publicación del decreto

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