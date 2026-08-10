Descuento del 80% del Siapa en la Zona Metropolitana de Guadalajara No Será Retroactivo

El descuento del 80% para las colonias que tuvieron reporte de agua sucia durante los últimos meses en la Zona Metropolitana de Guadalajara, no será retroactivo, es decir, que no se aplicará a meses anteriores a la publicación del decreto.

Ernesto Marroquín, Secretario de Gestión Integral del Agua, resaltó que el descuento se aplicará en los recibos a partir de la fecha de publicación del decreto, pese a que hay colonias con meses de afectaciones.

“El decreto está hecho tal como ya se publicó, y lo que estamos nosotros diciendo es si hay algunas colonias que no entraron en esta primera lista y que cumplen, pues es justo y legal que se revise y que sea la retroactividad, pero no puede ser más allá de la publicación del decreto, porque así salió”, manifestó Marroquín.

Actualmente son 203 las colonias beneficiadas, aunque se revisarán más de 180 adicionales para determinar si cumplen las condiciones. Los usuarios verán reflejado el descuento en el recibo siguiente de la publicación del listado de colonias en el periódico oficial.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el descuento?

Los requisitos establecidos son los siguientes:

Ser habitacional o pequeño comercio.

Consumo máximo de 25 m3 al mes.

No presentar adeudo en el pago de sus servicios.

El beneficio sí podrá ser retroactivo para las nuevas colonias, pero también a partir de la fecha de publicación oficial del decreto aprobado por el Congreso de Jalisco.

Además, algunas colonias podrían salir del beneficio si mejoran sus condiciones, mientras otras podrían incorporarse.

Cabe señalar que se está avanzando en obras de infraestructura hídrica con la aplicación de la planta potabilizadora número 1, la instalación de plantas móviles y fijas, la construcción de una caseta para garantizar la calidad del suministro y el acueducto Solís-León.

Sin embargo, aún falta el presupuesto federal para las obras más grandes.