Sociedad

Salón Donde Fue Asesinada Valeria Márquez Ya No Está Asegurado por la Fiscalía de Jalisco

La estética en donde fue asesinada la influencer Valeria Márquez, el 13 de mayo de 2025, en Zapopan, ya no está marcado como inmueble asegurado por la Fiscalía de Jalisco

Valeria MárquezEl salón donde fue asesinada Valeria Márquez ya no está asegurado por la Fiscalía de Jalisco. Foto: Instagram @v___marquez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El salón donde fue asesinada Valeria Márquez ya no está asegurado por la Fiscalía de Jalisco

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+