Salón Donde Fue Asesinada Valeria Márquez Ya No Está Asegurado por la Fiscalía de Jalisco

El salón donde fue asesinada la influencer Valeria Márquez, el 13 de mayo de 2025, en Zapopan, ya no está marcado como inmueble asegurado por la Fiscalía de Jalisco.

Este 10 de agosto, al interior del salón, se apreciaron a personas realizando labores de pintura, sin embargo, hasta el momento se desconoce si los objetos fueron cambiados de lugar, ya que fungen como pruebas para las investigaciones.

Según el artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que hay huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos, serán resguardados durante la investigación.

El inmueble podría ser devuelto a los dueños

Los expertos señalaron que si el inmueble fue arrendado de buena fe, éste se podrá regresar a sus propietarios, pero si las autoridades corroboran que el bien está relacionado con hechos ilegales, se podrá aplicar la Ley Nacional de Extinción de Dominio.

La Fiscalía de Jalisco mantuvo el local con sellos vigentes de inmueble asegurado bajo la carpeta de investigación por feminicidio. Dentro de la estética se conservaba exactamente igual que el 13 de mayo de 2025 hasta este momento.