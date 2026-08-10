Desaparecidos

José Luis López Martínez Lleva 2 Meses Desaparecido: Búsqueda se Extiende de CDMX a Veracruz

La búsqueda de José Luis López Martínez se extendió a Veracruz, mientras su familia pide fortalecer las labores para conocer su paradero.

Familiares piden ayuda para localizar a José Luis Eduardo López Martínez.Familiares piden ayuda para localizar a José Luis Eduardo López Martínez. Foto: Archivo | Cuartoscuro

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José Luis Eduardo López Martínez, de 54 años, fue visto por última vez el 3 de junio de 2026 en un departamento de la alcaldía Benito Juárez

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