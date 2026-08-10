José Luis López Martínez Lleva 2 Meses Desaparecido: Búsqueda se Extiende de CDMX a Veracruz

La desaparición de José Luis Eduardo López Martínez, de 54 años, mantiene abierta una investigación que ya se extiende fuera de la Ciudad de México. El hombre fue visto por última vez el 3 de junio de 2026 en el departamento donde habitaba, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Más de dos meses después, su paradero continúa sin conocerse. Autoridades capitalinas mantienen las investigaciones para localizarlo, mientras que en Veracruz también existe coordinación para las labores de búsqueda debido a información relacionada con un viaje a esa entidad.

El caso de José Luis se suma a los casi 6 mil registros de personas desaparecidas en la Ciudad de México, una cifra que dimensiona la problemática que enfrentan miles de familias que buscan respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

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¿Qué pasó con José Luis? Esto se sabe sobre el día de su desaparición

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), José Luis Eduardo López Martínez fue visto por última vez el 3 de junio en el departamento donde vivía, sobre avenida Cuauhtémoc, en Santa Cruz Atoyac.

Sin embargo, existe otro elemento que forma parte de las investigaciones. Su pareja informó a la familia que dejó de tener contacto con José Luis después de un viaje al estado de Veracruz. Esta situación provocó que la búsqueda también se extendiera hacia esa entidad.

Hasta ahora, la información disponible no permite establecer públicamente qué ocurrió con José Luis después de esa fecha ni dónde se encuentra. Las autoridades mantienen abiertas las acciones para tratar de reconstruir sus últimos movimientos y obtener indicios que permitan dar con su paradero.

Más de tres horas de diligencia en el departamento donde vivía José Luis

Como parte de las indagatorias, el 6 de agosto de 2026, elementos de la Policía de Investigación y del Grupo de Reacción e Intervención realizaron una nueva diligencia relacionada con la desaparición.

Los agentes acudieron acompañados por un binomio canino al inmueble ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac. Durante más de tres horas, peritos especializados recabaron indicios, tomaron fotografías y llevaron a cabo diferentes pruebas en el lugar.

Pese al despliegue realizado, hasta el momento las acciones reportadas no han permitido esclarecer qué sucedió con José Luis ni determinar su ubicación. La investigación continúa mientras las autoridades buscan elementos que permitan avanzar en el caso.

Dos cicatrices podrían ser clave para identificar a José Luis

La incertidumbre se mantiene para los familiares y personas cercanas a José Luis Eduardo López Martínez, quienes expresaron a N+FORO su preocupación ante la falta de resultados y reiteraron el llamado para fortalecer las labores destinadas a encontrarlo.

Entre las señas particulares difundidas para facilitar su identificación se encuentran una cicatriz en la nariz y otra en la frente. Estos dos rasgos podrían resultar relevantes en caso de que alguna persona tenga información sobre su ubicación o lo haya visto después de su desaparición.

Mientras continúa la investigación en la Ciudad de México, autoridades señalaron que también existe coordinación en Veracruz para realizar labores de búsqueda. A más de dos meses de que se perdió contacto con José Luis, su familia sigue esperando información que permita saber dónde está y esclarecer qué ocurrió después del 3 de junio.