Hijo del Santo, Tras Muerte de Diana La Cazadora: 'La Lucha Libre Mexicana Está de Luto'

El pasado domingo 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Alma Corina Gutiérrez, mejor conocida como 'Diana La Cazadora', ex luchadora profesional. Nacida en Ciudad Madero, Tamaulipas, formó parte de una generación de luchadoras mexicanas que brillaron durante los años 90. Además, se desempeñó como reportera en Televisa Monterrey.

De acuerdo con información de TUDN, 'Diana La Cazadora' falleció a causa de una infección pulmonar con la que estuvo batallando durante más de un mes. La noticia del fallecimiento fue confirmada por colegas y amigos, quienes a través de redes sociales expresaron su apoyo a la familia. Uno de los primeros en despedir a la luchadora fue El Hijo del Santo, una de las máximas figuras del cuadrilátero en México.

"La lucha libre mexicana está de luto": El Hijo del Santo

Luego de enterarse sobre la muerte de Alma Corina Gutiérrez, una de las grandes leyendas de la lucha libre, el también ex luchador 'El Hijo del Santo', utilizó sus redes sociales para despedir a su colega de profesión. "Hoy la lucha libre mexicana está de luto. Diana La Cazadora, luchadora tamaulipeca que durante casi tres décadas dejó su entrega, carácter y pasión sobre el ring, ha fallecido", se lee.

En ese sentido, 'El Hijo del Santo' se refirió a 'Diana La Cazadora' como "una mujer que formó parte de una generación de la lucha libre femenil en México". "Mis sinceras condolencias para su hija que fue su gran compañera. Nuestro respeto y cariño para su familia, compañeros y aficionados", termina el comunicado.

¿Quién fue 'Diana La Cazadora'?

'Diana La Cazadora' hizo su debut como profesional en 1997. Su carrera se desarrolló principalmente en los circuitos del norte de México, pero su talento y perseverancia la llevaría a una de las organizaciones de loucha libre más importantes del país: el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Desde sus inicios alcanzó notoriedad en empresas como Lucha Libre Femenil (LLF), en donde obtuvo los títulos del Campeonato Femenil de Monterrey, el Campeonato Junior de LLF y el Campeonato de Parejas de LLF junto a Nikki Roxx.

En 2005, su llegada al CMLL significó un gran avance en la lucha libre femenil en México, pues impulsó el reconocimiento de la lucha disciplina en el país.