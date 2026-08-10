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Hijo del Santo, Tras Muerte de Diana La Cazadora: 'La Lucha Libre Mexicana Está de Luto'

Alma Corina Gutiérrez, 'Diana La Cazadora', murió luego de enfrentar una crisis de salud en Monterrey, Nuevo León

Muere Alma Corina Gutiérrez, 'Diana La Cazadora'Foto: Facebook (Victor Padilla)
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