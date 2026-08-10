Deportes

Cristóbal Alfaro, el Defensa que Hizo Campeón a México en el Campeonato Sub-20

El futbolista marcó los dos goles con los que México derrotó 2-0 a EUA en la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf y se convirtió en una de las figuras de la nueva generación del futbol mexicano.

Cristóbal Alfaro celebra su segundo gol en el partido frente a EUA. Foto: AFPCristóbal Alfaro celebra su segundo gol en el partido frente a EUA. Foto: AFP

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