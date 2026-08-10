Cristóbal Alfaro, el Defensa que Hizo Campeón a México en el Campeonato Sub-20

Cristóbal Alfaro tuvo la noche que cualquier futbolista joven sueña con vivir. El defensa central marcó un doblete ante Estados Unidos en la final del Campeonato Sub-20 de la Concacaf y sus dos goles le dieron a México el campeonato regional, en una actuación que puso su nombre en el centro de la escena.

Alfaro apareció en dos momentos clave del encuentro disputado este domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte. Sus anotaciones fueron suficientes para que el Tricolor se impusiera 2-0 a su principal rival de la región y conquistara por segunda edición consecutiva el torneo Sub-20 de la Concacaf.

Lo llamativo es que el protagonista de la final no es delantero ni mediocampista. Cristóbal Saúl Alfaro Avilés juega como defensa central y su carrera se ha desarrollado principalmente en las fuerzas básicas del Pachuca, donde comenzó oficialmente su formación en 2021.

El camino de Alfaro comenzó en Pachuca

Alfaro nació el 23 de mayo de 2007 en Hermosillo, Sonora. Actualmente tiene 19 años, mide 1.84 metros y pertenece al Pachuca, club que lo ha acompañado durante prácticamente todo su proceso de formación como futbolista.

Antes, el sonorense pasó por las categorías Sub-14, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19, Sub-21 y Sub-23 de los Tuzos. De acuerdo con el propio club, acumuló 160 partidos y 21 goles en esas divisiones, además de formar parte de los equipos que conquistaron los títulos del Clausura 2022 con la Sub-14 y del Apertura 2024 con la Sub-19.