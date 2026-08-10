Accidentes

Sismo de magnitud 4.4 se Registra al Sur de La Cruz de Loreto en Jalisco

El sismo ocurrió en el sur de La Cruz de Loreto, Jalisco. Hasta el momento no se han reportado afectaciones

Se registra sismo de magnitud 4.4 en Jalisco.Se registra sismo de magnitud 4.4 en Jalisco. Foto: UEPCBJ

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Un sismo de magnitud preliminar 4.4 se registró al sur de La Cruz de Loreto, Jalisco. Protección Civil no reporta afectaciones hasta el momento.

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