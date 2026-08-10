Sismo de magnitud 4.4 se Registra al Sur de La Cruz de Loreto en Jalisco

Un sismo de magnitud preliminar de 4.4 se registró la noche de este domingo 9 de agosto al sur de La Cruz de Loreto, en Jalisco, de acuerdo con información de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

El movimiento ocurrió a las 21:16 horas, tiempo local, y tuvo su epicentro a aproximadamente 41 kilómetros al sur de La Cruz de Loreto.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Red Sísmica de Jalisco (RESJAL), el sismo tuvo una profundidad de 26 kilómetros y se localizó en las coordenadas 19.660 grados de latitud y -105.610 grados de longitud.

La información sobre la magnitud y ubicación del movimiento es preliminar, por lo que podría presentar alguna modificación conforme avancen los análisis de las autoridades y organismos encargados del monitoreo sísmico.

Hasta el momento, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó sobre el registro del sismo, mientras continúan las labores de monitoreo para conocer si el movimiento fue percibido en otras zonas del estado.

Hasta el momento, autoridades de Protección Civil y Bomberos de Jalisco no reportan afectaciones tras el sismo. Los cuerpos de emergencia mantienen el monitoreo en distintas zonas del estado ante cualquier posible reporte relacionado con el movimiento telúrico.