Rayo Causa Incendio en Tanque de Almacenamiento de Pemex en Chiapas

Un rayo que impactó un tanque de almacenamiento de hidrocarburos de Pemex provocó un fuerte incendio y explosión en la Batería de Separación "Sitio Grande", ubicada en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, en el municipio de Juárez, Chiapas.

La petrolera estatal informó la noche de este domingo 9 de agosto que el incendio ya fue controlado y no se reportan víctimas.

"El incidente fue provocado por una descarga atmosférica (rayo), derivada de las condiciones meteorológicas adversas registradas en la zona.

🔖 Tarjeta Informativa | Pemex controla incendio en tanque de almacenamiento fuera de operación en la Batería de Separación Sitio Grande.

🔗 https://t.co/3cxBGCJ9gj pic.twitter.com/llPo2lP4FK — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 10, 2026

"El tanque afectado se encontraba fuera de operación y aislado del resto de la instalación, lo que permitió mantener el evento confinado y evitar su propagación hacia otros equipos o áreas operativas", afirmó.

Autoridades de Protección Civil de Chiapas también acudieron a la zona, al igual que funcionarios de Juárez.

"Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni fallecidas. Se contó con una fuerza de tarea de Protección Civil Estatal y Municipal, Guardia Nacional, Policía Estatal y Seguridad Pública Municipal para la atención correspondiente", se informó.

Activan protocolos y evaluaciones

Petróleos Mexicanos aseguró que se implementaron los protocolos para estos casos y brigadas contraincendios permanecían para realizar labores de enfriamiento. Asimismo, se evaluarán las condiciones de la zona.

"Pemex continuará con la evaluación de la integridad del tanque y de la infraestructura asociada, y reitera su compromiso con la seguridad de su personal, sus instalaciones y las comunidades", añadió el boletín.

Las autoridades locales subrayaron que se registró un estallido, pero Pemex omitió el detalle.

El gobierno de Juárez indicó que no se permitió el ingreso de autoridades externas, debido a que la situación ya estaba bajo control por parte de bomberos de Pemex.

Al sitio igual se movilizaron agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

ASJ