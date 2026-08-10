Accidentes

Rayo Causa Incendio en Tanque de Almacenamiento de Pemex en Chiapas

La petrolera estatal informó que la situación fue controlada y no se reportan víctimas

IncendioEl incendio no dejó personas lesionadas ni fallecidas. Foto: Facebook | Gobierno Municipal de Juárez, Chiapas 2024 - 2027.

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