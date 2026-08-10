Accidentes

Conductor Pierde el Control y Vuelca con su Familia en Veracruz; Hay Varios Lesionados

Se informó acerca de un accidente donde un conductor que viajaba con su familia, perdió el control de su automóvil y terminó volcando. Según el reporte tres personas resultaron lesionadas.

Tres personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en VeracruzTres personas resultaron heridas tras la volcadura de una camioneta en Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Ocurrió un accidente en la carretera Ixtaczoquitlán-Cuatlapan, el reporte indicó a una familia que sufrió una volcadura al viajar en su camioneta, dejando a tres personas heridas.

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