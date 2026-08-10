Conductor Pierde el Control y Vuelca con su Familia en Veracruz; Hay Varios Lesionados

Tres integrantes de una familia resultaron lesionados luego que la camioneta en la que viajaban volcara sobre la carretera federal Ixtaczoquitlán–Cuatlapan, durante la tarde del sábado 8 de agosto. El accidente se registró con dirección hacia La Ermita, donde por causas que no se dieron a conocer, el conductor perdió el control de la unidad, provocando la volcadura.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Conductor Pierde el Control de su Auto y Vuelca en el Puente Jiménez en Veracruz

Tras el percance, se reportó un saldo preliminar de tres personas lesionadas, por lo que fueron requeridos los servicios de emergencia para brindarles atención. Debido al accidente, la circulación quedó totalmente obstruida en este tramo carretero, generando afectaciones para los automovilistas que transitaban por la zona.

Autoridades y cuerpos de emergencia se encargaron de realizar las tareas de de rescate en el lugar y atender a los lesionados brindándoles los primeros auxilios realizar las labores correspondientes. Se recomienda a los automovilistas manejar con precaución, por este sector carretero del estado de Veracruz.

Otra volcadura recientemente ocurrida en Veracruz

Cuatro personas resultaron lesionadas después de que el camión de transporte foráneo donde iban a bordo volcara cuando circulaba sobre la carretera de Alvarado a veracruz la mañana del pasado jueves.

Se dio a conocer que fue la unidad de la ruta 'Los Tuxtlas' que quedó volcada a un costado del tramo carretero después de perder el control de la unidad de transporte

información policiaca, señaló que el conductor del camión que tenía pocos minutos de haber pasado el municipio alvaradeño pudo haberse quedado dormido o circular a exceso de velocidad, por lo que se sale del carril al acotamiento, volantea para recuperar el camino, pero fue imposible y terminó volcando del lado contrario.

Es ahí que cuatro personas fueron reportadas como lesionadas, siendo atendidos por paramédicos en el lugar para que posteriormente fueran traslados al hospital de Alvarado. El operador de la unidad se fue del lugar con rumbo desconocido, y serán las autoridades las que brinden mayor información si se dio con al responsable.

Cabe recordar que el pasado 5 de marzo del año en curso, en esa misma zona de la carretera Veracruz-Alvarado en el km. 180, se registró una volcadura con un camión también de la ruta 'Los Tuxtlas', donde lamentablemente murió la señora Rosario de Jesús de 32 años y su hija Altana de un año.