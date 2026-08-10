Auto Termina Incrustado en Restaurante de Zapopan Luego de que el Conductor se Quedara Dormido

Un conductor se quedó dormido al volante terminó con su vehículo dentro de un local de comida, luego de impactarse contra un cancel y una pared en la colonia Constitución, en el municipio de Zapopan.

El accidente ocurrió sobre la avenida Manuel M. Diéguez, en el cruce con Paulino Navarro, donde elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan fueron alertados sobre un aparatoso choque en el que un automóvil atravesó parte del muro de una finca.

Tras el impacto, el vehículo de color blanco quedó prácticamente dentro del establecimiento, hasta la zona de la cocina. El automóvil terminó cubierto de polvo y escombros, mientras que en el lugar quedaron diversos daños materiales.

El choque provocó daños principalmente en el cancel y la pared del establecimiento. También resultaron afectados un refrigerador, una computadora y diversos productos que se encontraban almacenados como parte de la mercancía del negocio, entre ellos alimentos y refrescos.

El conductor no terminó con lesiones tras el choque

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor no presentó lesiones y pudo proporcionar información a las autoridades de Vialidad que acudieron al lugar.