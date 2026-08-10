Accidentes

Auto Termina Incrustado en Restaurante de Zapopan Luego de que el Conductor se Quedara Dormido

El sueño venció al conductor del auto y terminó impactado contra un negocio de comida de Zapopan.

Conductor se queda dormido y choca contra restaurante de Zapopan.Conductor se queda dormido y choca contra restaurante de Zapopan. Foto: N+

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Afortunadamente, no hubo personas heridas tras el accidente. Autoridades revisaran el daño estructural.

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