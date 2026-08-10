Bloquean Carretera Transpeninsular en Ensenada Tras Anuncio de CESPE de Operación del Agua

Habitantes de San Vicente, Ensenada, mantienen un bloqueo en la carretera Transpeninsular, a la altura del kilómetro 90, en protesta por la situación que enfrenta la comunidad en torno al servicio de agua potable.

La movilización genera afectaciones a la circulación en este tramo de la carretera, mientras los habitantes permanecen en el lugar para exigir atención a sus demandas relacionadas con la operación y distribución del agua en la comunidad.

Protesta ocurre tras anuncio de CESPE sobre operación del agua

El bloqueo se registra luego de que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE) anunciara que, a partir del 8 de agosto, asumiría directamente la operación del sistema de agua potable en San Vicente.

Los habitantes inconformes mantienen la protesta para exigir soluciones al problema del agua y claridad sobre la forma en que se administrará el servicio.

Hasta el momento, se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar posibles retrasos al transitar por la carretera Transpeninsular a la altura de San Vicente, debido a la presencia de manifestantes.

Información Patricia Lafarga

APG