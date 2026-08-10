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Bloquean Carretera Transpeninsular en Ensenada Tras Anuncio de CESPE de Operación del Agua

Habitantes de San Vicente mantienen bloqueada la carretera Transpeninsular para exigir soluciones a los problemas relacionados con el servicio de agua potable

Bloquean Carretera Transpeninsular en Ensenada Tras Anuncio de CESPE de Operación del AguaBloquean Carretera Transpeninsular en Ensenada Tras Anuncio de CESPE de Operación del Agua | Foto: Archivo N+

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