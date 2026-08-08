Marchas HOY 8 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de agosto de 2026.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
11:00 Horas.
El Movimiento Ex LGTB México marchará de:
Concentraciones
Cuauhtémoc
12:00 Horas.
La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirán en:
Rodadas ciclistas
Tláhuac e Iztapalapa
08:00 y 09:00 Horas.
Las Parias Argüenderas rodarán de:
Estación Nopalera del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Tláhuac y Manuel M. López, Colonia Santa Ana Poniente, Alcaldía Tláhuac.
Estación Cerro de la Estrella del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada Ermita Iztapalapa y Francisco Sarabia, Colonia El Molino, Alcaldía Iztapalapa.
Con destino al Cerro de la Estrella, Alcaldía Iztapalapa.
Iztapalapa
10:00 Horas.
EvoBici Aventura rodará de:
Porfirio del Castillo 394, Colonia Constitución de 1917.
Con destino al Monumento Iztacalco en Ascenso, Río Churubusco y Avenida del Té, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSC CDMX.
LECQ