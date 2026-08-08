Marchas HOY 8 de Agosto de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 8 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 8 concentraciones, 9 rodadas ciclistas y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

El Movimiento Ex LGTB México marchará de:

Monumento a la Revolución.

Con destino a la Alameda Central

Concentraciones

Cuauhtémoc

12:00 Horas.

La Colectiva “Hijas de la Cannabis” se reunirán en:

Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc.

Rodadas ciclistas

Tláhuac e Iztapalapa

08:00 y 09:00 Horas.

Las Parias Argüenderas rodarán de:

Estación Nopalera del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Avenida Tláhuac y Manuel M. López, Colonia Santa Ana Poniente, Alcaldía Tláhuac.

Estación Cerro de la Estrella del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en Calzada Ermita Iztapalapa y Francisco Sarabia, Colonia El Molino, Alcaldía Iztapalapa.

Con destino al Cerro de la Estrella, Alcaldía Iztapalapa.

Iztapalapa

10:00 Horas.

EvoBici Aventura rodará de:

Porfirio del Castillo 394, Colonia Constitución de 1917.

Con destino al Monumento Iztacalco en Ascenso, Río Churubusco y Avenida del Té, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 8 de agosto de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ