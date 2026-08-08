Desaparecidos

Cronología Ayotzinapa: 5 Padres Murieron, Detienen a Exgobernador y los 43 Siguen Desaparecidos

A casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, las familias continúan la búsqueda de verdad y justicia, mientras el caso vuelve a sacudir a Guerrero

Cronología del Caso Ayotzinapa Foto: AFPCronología del Caso Ayotzinapa Foto: AFP

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