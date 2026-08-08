Internacional

Ya Son 9 los Muertos por el Ataque de Estudiante en Una Escuela en Tailandia

La víctima es una estudiante que fue alcanzada por los disparos de un joven de 14 años, quien llegó armado al centro escolar y mató durante el ataque a cinco profesores y trabajadores

Ofrendas colocadas a las afueras de la escuela secundaria donde ocurrió un tiroteo en TailandiaOfrendas colocadas a las afueras de la escuela secundaria donde ocurrió un tiroteo en Tailandia. Foto: Reuters

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