Ya Son 9 los Muertos por el Ataque de Estudiante en Una Escuela en Tailandia

Las autoridades tailandesas confirmaron la primera muerte de un estudiante tras el tiroteo provocado por un joven de 14 años en la escuela secundaria Debsirin, en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.

La alumna es la novena víctima del agresor, quien el viernes antes de llegar al centro educativo y matar a cinco profesores y trabajadores, había asesinado en su casa a sus dos abuelos.

Una vez que perpetró el atentado tanto en su núcleo familiar como en la escuela, se quitó la vida, informaron los responsables políticos y educativos del país.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO Capta Momentos de Terror Durante Tiroteo en Escuela de Bangkok, Tailandia

Colegio se despide de las víctimas

El colegio publicó en sus redes sociales la esquela de la estudiante, quien se encontraba en el grado 'Mattayom 1', que generalmente comprende a menores de entre 12 y 13 años.

"Deseamos que descanse en paz eterna. Enviamos nuestro apoyo a su familia. Les deseamos mucha fuerza para superar esta pérdida", apunta el colegio en su publicación en Facebook.

El centro también ha publicado una foto en blanco y negro con sus cinco profesores y trabajadores que perdieron la vida en el incidente, perpetrado por uno de sus estudiantes, quien se quitó la vida en una de las aulas.

Muertos de un solo disparo

Previamente, el ministerio de Sanidad dijo que siete personas permanecen hospitalizadas en condición grave, sin aportar más detalles.

El jefe de la Policía forense, Wiroon Supasingsiripreecha, indicó este sábado a los medios que todas las víctimas murieron por "herida de bala", la mayoría de un solo disparo en algún órgano vital, incluidos sus abuelos.

La Policía, que interrogó el viernes a los padres del tirador, investiga el motivo del asalto, mientras un oficial afirmó que se encontraron en el ordenador del joven -que usó un arma registrada a nombre de su abuelo- videos de ataques armados contra colegios estadounidenses.

Por su parte, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo el viernes que el ataque "había sido planeado con cuidado" y que las primeras investigaciones apuntan a que el joven sufría de "estrés académico" ante la supuesta presión de sus abuelos -uno de ellos profesor retirado- para que sacase buenas notas.

ICM