Internacional

Guardia Revolucionaría Reabrirá el Estrecho de Ormuz Cuando EUA Acepte Condiciones de Irán

El órgano castrense afirmó que la reapertura del estratégico paso marítimo responde exclusivamente a los mecanismos y condiciones establecidos por la República Islámica

Buques son vistos por el estrecho de Ormuz desde OmánBuques son vistos por el estrecho de Ormuz desde Omán. Foto: Reuters

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El Estrecho de Ormuz, vital para el comercio global, sigue cerrado. Irán y Omán negocian, pero EUA debe aceptar condiciones para su reapertura.

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