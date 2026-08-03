Irán Niega Negociaciones con Estados Unidos Pero Mantiene Diálogo con Omán Sobre Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó este lunes 3 de agosto que actualmente no hay negociaciones con Estados Unidos, pese al anuncio del presidente Donald Trump sobre la reanudación del diálogo. La república islámica señaló que sí mantiene conversaciones con Omán sobre la gestión del estratégico estrecho de Ormuz.

"Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz", declaró el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa semanal.

"Estas negociaciones son bilaterales entre dos Estados ribereños. Otros pueden desempeñar un papel constructivo o destructivo en este proceso, pero el asunto corresponde a Irán y Omán", añadió.

El vocero afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros.

Irán ha mantenido el control de Ormuz desde el estallido de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero.

Insiste en que los buques que transitan por esta vía marítima, crucial para el comercio energético mundial, utilicen una ruta designada por Irán tras solicitar permiso y pagar las tasas de servicio.

Contradicen a Trump

Esmail Baqai insistió en que cualquier avance sobre los asuntos relacionados con Estados Unidos dependerá de la evolución de la situación, horas después de que Donald Trump afirmara que había cancelado un "ataque masivo" contra Irán y que este lunes se reanudarían las conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo.

El portavoz de la diplomacia iraní indicó que, por ahora, su país mantiene conversaciones con Omán, centradas en alcanzar un acuerdo sobre una vía que garantice el tránsito seguro de la navegación por el estrecho de Ormuz.

El diplomático reiteró que un acuerdo sobre una ruta segura para la navegación por Ormuz es una "condición necesaria" para su reapertura, "pero no una condición suficiente".

Asimismo, advirtió de que no habrá cambios significativos en la situación del estrecho mientras continúen, según sus palabras, "la hostilidad de Estados Unidos", el bloqueo marítimo contra Irán, la agresión militar estadounidense y los incumplimientos de Washington.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó ayer que su país avanza con Omán hacia la fase final de las negociaciones sobre la futura gestión del estrecho de Ormuz, en las que buscan establecer una nueva ruta de navegación, aunque aseguró que el acuerdo no está relacionado con la reapertura o el cierre del estratégico paso marítimo.

El estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto.

La República Islámica declaró el 12 de julio un nuevo cierre del estrecho después de que Washington lanzara bombardeos contra territorio iraní en respuesta a ataques de Teherán contra buques comerciales que intentaban atravesar la ruta propuesta por Omán.

Estados Unidos restableció además el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes en la zona.

ASJ