Internacional

Irán Niega Negociaciones con Estados Unidos Pero Mantiene Diálogo con Omán Sobre Ormuz

La Cancillería iraní señaló que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros

IránIrán ha mantenido el control de Ormuz desde el estallido de la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero. Foto: Reuters.

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El estrecho de Ormuz, clave para el petróleo mundial, sigue cerrado. Irán y Omán negocian su gestión. ¿Qué pasará?

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