Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 3 de Agosto 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy lunes 3 de agosto de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:10 horas. Continúa la reducción de carriles en la autopista La Tinaja–Isla, km 88, dirección Isla, por un tractocamión con falla mecánica.

00:57 horas. Se restablece la circulación en la autopista Tijuana–Ensenada, km 60, dirección Tijuana, tras la atención de un accidente.

00:51 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Lagos de Moreno–San Luis Potosí, km 27, tras la atención de un accidente.

00:07 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 153, dirección CDMX, tras la atención de un accidente.