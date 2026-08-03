Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 3 de Agosto 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera. Foto: GN.

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¿Vas a viajar hoy? Las autoridades recomiendan revisar las cuentas de @GN_Carreteras y @CAPUFE para conocer el estado de las carreteras en México. ¡Infórmate y evita contratiempos!

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