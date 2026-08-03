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Precio del Dólar Hoy Lunes 3 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarFoto: Cuartoscuro.

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El tipo de cambio FIX para este lunes es de 17.3288 pesos por dólar. Mantente informado sobre las fluctuaciones del dólar y su impacto en la economía mexicana.

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