Programas sociales

Confirman Pago de Beca Secundaria en Agosto 2026: Quiénes Cobran y Cuándo Cae Apoyo Rita Cetina

El próximo pago de la beca para secundaria llega más pronto de lo que muchos creen, por eso checa qué estudiantes cobran en agosto 2026 y cuándo pagan el apoyo de la Rita Cetina

Confirman pago de Beca para secundaria en agosto 2026 quiénes cobran y cuándo llega apoyo de la Rita CetinaUna beca para secundaria da pago en agosto 2026. Foto: Cuartoscuro

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