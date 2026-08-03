Confirman Pago de Beca Secundaria en Agosto 2026: Quiénes Cobran y Cuándo Cae Apoyo Rita Cetina

No solo los niños de primaria van a recibir un depósito este mes, pues ya está confirmado que el próximo pago de la beca para secundaria llega en agosto 2026, pero solamente para algunos estudiantes, por eso acá te decimos quiénes cobran y cuándo llega el apoyo de la Rita Cetina de 1,900 pesos.

Para que sepas todos los detalles de la entrega de la Beca Rita Cetina para primaria, en una nota ya te dijimos qué alumnos cobran primero el apoyo de Uniformes y Útiles Escolares en agosto 2026 y quiénes sí y no reciben dinero este mes.

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¿Qué beca para secundaria da pago en agosto 2026?

Los estudiantes de nivel secundaria que van a recibir un apoyo económico en agosto son todos aquellos que son beneficiarios del programa Mi Beca Para Empezar 2026, el cual se entrega para niñas y niños que realicen sus estudios en escuelas públicas ubicadas en la Ciudad de México (CDMX).

El pago que van a recibir en agosto no es la beca como tal, sino el apoyo anual para Uniformes y Útiles Escolares 2026, que consta de una ayuda de 1,180 pesos por alumno beneficiario.

Hasta ahora, el Fideicomiso Bienestar Educativo (FIBIEN) aún no da a conocer las fechas de pago de Mi Beca Para Empezar Uniformes y Útiles Escolares, solo se sabe que el dinero le llegará a todos los beneficiarios de continuidad y quienes realizaron su registro recientemente al programa, a más tardar el 30 de junio 2026.

¿Cuándo llega el próximo pago Beca Rita Cetina 2026 secundaria?

El siguiente pago de la Beca Rita Cetina para secundaria caerá durante el bimestre de septiembre-octubre 2026. Es importante recordar que en julio-agosto no hay depósito para nadie debido al periodo vacacional y en este lapso no se brinda ningún apoyo económico.

Algo importante a aclarar es que los estudiantes de sexto de primaria que pasan a primero de secundaria y se mantienen como beneficiarios de Mi Beca Para Empezar, también van a recibir el Apoyo de Útiles y Uniformes Escolares 2026, solo deben esperar a que les sea entregada dicha tarjeta.

AO