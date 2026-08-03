¿Quién Salió de La Casa de los Famosos 2026 Hoy? Ella es la Primera Expulsada de la Temporada

Mariana Ochoa fue la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, luego de quedar en la placa de nominados y no obtener el pase de salvación o ganar la prueba de líder de la semana.

Luego de enfrentarse a Aldo Rendón, Luis Chaparro, Ximena Herrera, Yanet García y Memo Schutz, el público decidió que la cantante se convirtiera en la primera expulsada de la temporada.

Tras informarse que ella saldría, Mariana Ochoa dijo que gozó estar dentro de La Casa y reconoció que las habitaciones fueron remodeladas.

"Me tocó un gran elenco, la verdad", indicó.

Yanet García fue la primera en regresar a La Casa por decisión del público. Luego siguieron Aldo Rendón, Ximena Herrera y Memo Schutz.

Entonces, Galilea Montijo dijo que la exintegrante de OV7 ya no seguiría en la residencia.

¿Quiénes fueron los primeros eliminados de La Casa de los Famosos México?

En la primera temporada, Marie Claire fue la participante expulsada en la primera semana, luego de ser de las habitantes menos conocidas; sin embargo, con el paso de los años se ha convertido en una de las conductoras favoritas del público, con numerosos proyectos al aire.

Paola Durante se convirtió en la primera expulsada de la segunda temporada de La Casa de los Famosos 2026, luego de conectar rápidamente con el público, pues fue la habitante sorpresa, revelada en la primera gala.

En la tercera temporada, la actriz Olivia Collins fue la primera eliminada. Pese a su gran trayectoria, expresó en los primeros días que no se sentía cómoda y expuso que prefería salir, algo que finalmente fue decidido por el público.