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¿Quién Salió de La Casa de los Famosos 2026 Hoy? Ella es la Primera Expulsada de la Temporada

Este domingo salió la primera persona expulsada de La Casa de los Famosos 2026; conoce quién fue eliminada

LCDLFLuego de las votaciones, se dio a conocer a la primera expulsada de la casa más famosa de México. Foto: Facebook | LCDLF.
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