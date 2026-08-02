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¿A Qué Hora Es la Primera Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 Mañana 2 de Agosto?

La primera gala de eliminación pondrá a prueba las estrategias de los habitantes y definirá quién será el primer concursante en abandonar la casa tras una semana de convivencia.

Foto: La Casa de Los Famosos México 2026Foto: La Casa de Los Famosos México 2026

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