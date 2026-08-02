¿A Qué Hora Es la Primera Eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 Mañana 2 de Agosto?

Después de una semana de convivencia, primeras alianzas, roces y estrategias para ganarse el apoyo del público, La Casa de los Famosos México 2026 vivirá este domingo 2 de agosto su primer momento decisivo: la salida del primer habitante de la temporada.

La tensión aumentará cuando los siete nominados conozcan la decisión de la audiencia, que tendrá en sus manos el futuro de uno de los participantes que comenzó esta aventura con la expectativa de permanecer hasta la final.

La primera gala de eliminación comenzará a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) y podrá seguirse por Las Estrellas y mediante ViX, donde también habrá contenido adicional relacionado con la jornada de expulsión.

¿Quiénes son los nominados?

Los habitantes que llegan a esta primera eliminación en riesgo son Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Uno de ellos se convertirá en el primer participante en despedirse de la competencia.

Esta gala marcará un punto de quiebre dentro de la cuarta temporada, pues después de los primeros días de convivencia comenzarán a definirse con mayor claridad las rivalidades, los grupos de apoyo y las estrategias que podrían marcar el rumbo del reality.

Con la primera salida, La Casa de los Famosos México 2026 entrará en una nueva etapa, en la que cada decisión de los habitantes y cada voto del público podrán cambiar el destino de quienes siguen dentro de la casa.