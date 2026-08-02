Seguridad

Alistan Traslado de 'El R1', Presunto Autor Intelectual del Asesinato de Carlos Manzo

Un operativo de seguridad en calle Mina prepara el traslado al Altiplano de "El R1", señalado como líder de la célula Los R, vinculada al homicidio de Carlos Manzo

Alistan Traslado de 'El R1', Presunto Autor Intelectual del Asesinato de Carlos ManzoVehículo blindado del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional resguardan la calle Mina, en la zona donde se prepara el traslado de "El R1" al penal del Altiplano. Foto: N+

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