Alistan Traslado de 'El R1', Presunto Autor Intelectual del Asesinato de Carlos Manzo

Un dispositivo de seguridad integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se desplegó este sábado en la calle Mina para preparar el traslado al penal del Altiplano de "El R1", señalado como uno de los líderes de la célula delictiva conocida como "Los R", vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo.

Así opera el operativo en la calle Mina

En el lugar se desplegaron dos unidades identificadas como Rino: una de la SSPC y otra del Ejército Mexicano, además de un dispositivo de la Guardia Nacional.

El operativo restringe el paso vehicular en la zona; solo se permite el acceso peatonal a vecinos y habitantes de la calle Mina. Al momento del reporte, equipos periodísticos permanecían en el sitio a la espera del inicio de la movilización para el traslado del detenido.

¿Quién es 'El R1' y su vínculo con el asesinato de Carlos Manzo?

"El R1" fue detenido el jueves pasado. Es señalado como uno de los líderes de Los R, una de las células delictivas más violentas ligadas al CJNG, con presencia en al menos 33 municipios de Michoacán. Entre esos municipios están Apatzingán, Morelia y Uruapan, este último donde fue asesinado Carlos Manzo el 1 de noviembre del año pasado, durante las celebraciones del Día de Muertos.

Con esta detención suman 31 personas detenidas en la investigación por el homicidio de Manzo, cifra que fue mencionada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Lo que hay que saber del caso

"El R1" fue detenido el jueves pasado, previo al operativo de traslado registrado este sábado.

Es señalado como uno de los líderes de la célula "Los R", ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Operaba en al menos 33 municipios de Michoacán, entre ellos Apatzingán, Morelia y Uruapan.

En Uruapan fue asesinado Carlos Manzo el 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones del Día de Muertos.

La investigación acumula 31 personas detenidas, cifra referida por el secretario Omar García Harfuch.

El traslado de "El R1" al penal del Altiplano no había comenzado al momento de este reporte.