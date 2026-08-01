Muere Vincent Pastore, Actor que Interpretó a Bonpensiero en 'Los Sopranos'

El actor Vincent Pastore, conocido por interpretar a mafiosos y hombres duros en cine y televisión, murió a los 80 años. Pastore fue hallado en su domicilio de City Island, en Nueva York, luego de varios días sin que su representante lograra contactarlo.

Bob McGowan, quien fungió como su representante desde la participación de Pastore en "The Sopranos", dijo a The Associated Press que se enteró de la muerte del actor este sábado, a través de otro cliente y actor de la serie, Vincent Curatola. McGowan explicó que intentaba comunicarse con Pastore por un posible trabajo cuando se reportó el deceso.

Lo que se sabe del caso

Vincent Pastore murió a los 80 años.

Fue hallado en su casa de City Island, Nueva York.

No había tenido contacto con su representante por varios días.

Su manager se enteró de la muerte a través del actor Vincent Curatola.

Le sobrevive su hija, Renee Pastore.

"Era el cliente más leal y siempre daba a la caridad, y era el tipo de persona que ayudaría a cualquiera, lo cual es raro en mi negocio", dijo McGowan sobre el actor.

Pastore participó en cine desde la década de 1980, con papeles en cintas como "Goodfellas" y "Awakenings", ambas de 1990. Con frecuencia interpretó a pandilleros, y fue precisamente uno de esos papeles el que lo hizo más reconocido: Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero, amigo de Tony Soprano que se convierte en informante del FBI, personaje que interpretó durante 30 episodios de "The Sopranos".

El actor nació en el Bronx y creció en New Rochelle, un suburbio de Nueva York. Se alistó en la Marina durante la guerra de Vietnam y más tarde estudió en Pace University, de acuerdo con su biografía en IMDb.

Michael Imperioli, amigo de años y colaborador de Pastore, lo recordó en Instagram.

"Hicimos mucho trabajo juntos y viajamos por todo Estados Unidos, así como por Italia y Australia. Muchos buenos momentos, muchas risas. Vinny era un hermano de buen corazón que se preocupaba profundamente por su familia y sus amigos. Lo extrañaré siempre", escribió Imperioli.