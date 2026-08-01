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Muere Vincent Pastore, Actor que Interpretó a Bonpensiero en 'Los Sopranos'

Vincent Pastore, quien dio vida a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en 'Los Sopranos', murió a los 80 años en Nueva York

Muere Vincent Pastore, Actor que Interpretó a Bonpensiero en 'Los Sopranos'Vincent Pastore asiste a la celebración del 25 aniversario de "Los Soprano" en Da Nico el miércoles 10 de enero de 2024 en Nueva York. Foto: AP / Archivo

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