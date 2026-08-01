Educación

Aspirantes Seleccionados de la UNAM Convocan a Marcha Contra Examen de Control

Alumnos rechazan una nueva evaluación y marcharán el 3 de agosto en CU

Aspirantes protestan en Rectoría. Foto: CuartoscuroAspirantes protestan en Rectoría. Foto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+