Aspirantes Seleccionados de la UNAM Convocan a Marcha Contra Examen de Control

A través de redes sociales, aspirantes seleccionados en el proceso de admisión 2026 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a una marcha pacífica para manifestarse en contra del examen de control que la institución anunció como parte de las medidas para revisar los resultados del concurso de ingreso a licenciatura.

La movilización está programada para el lunes 3 de agosto en la explanada ubicada frente al edificio de Rectoría, en Ciudad Universitaria. La convocatoria señala que la reunión comenzará a las 12:00 horas y está dirigida a quienes fueron seleccionados en el proceso y consideran que la aplicación de una nueva evaluación afecta su derecho de ingreso.

El objetivo de los aspirantes, según la convocatoria difundida en redes sociales, es exigir que se respeten los resultados obtenidos y rechazar la aplicación del examen de control, una medida que la UNAM determinó después de detectar irregularidades durante el proceso de admisión 2026.

La polémica surgió luego de que la Universidad realizara por primera vez el examen de ingreso a licenciatura completamente en línea. Tras la publicación de resultados, la institución informó que revisaría el proceso debido a la detección de posibles conductas indebidas y anomalías en algunos exámenes.

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Comisión toma decisión

Ante esta situación, la UNAM creó una comisión técnica para analizar el procedimiento y los resultados, además de revisar los casos en los que se identificaron posibles irregularidades. La universidad señaló que el objetivo era garantizar la transparencia y la equidad del proceso de selección.

Como parte de las acciones posteriores, la institución anunció la aplicación de un examen de control para determinados aspirantes, entre ellos quienes obtuvieron un lugar en la convocatoria y aquellos cuyos resultados fueron considerados dentro de parámetros que requerían una nueva validación. La medida generó inconformidad entre algunos seleccionados, quienes consideran que ya cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria original.

La convocatoria a la marcha ocurre mientras continúa la discusión entre aspirantes, estudiantes y autoridades universitarias sobre la forma en que debe resolverse la controversia del proceso de admisión. Los participantes de la movilización han llamado a que la protesta sea pacífica y se concentre en defender su ingreso a la máxima casa de estudios.