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¿De Qué Murió Vincent Pastore, Actor de 'Los Soprano'? Esto Se Sabe

Vincent Pastore murió a los 80 años; fue hallado en su casa de City Island, Nueva York.

Vincent PastoreVincent Pastore, actor de Los Soprano. Foto: Getty Images | Archivo
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