¿De Qué Murió Vincent Pastore, Actor de 'Los Soprano'? Esto Se Sabe

Hollywood perdió a un querido actor, conocido por interpretar a Bonpensiero a "Los Soprano". La noticia sorprendió a los fanáticos de la serie y a integrantes de la industria del entretenimiento. ¿De qué murió Vincent Pastore? Te contamos los detalles.

Bob McGowan, quien fungió como su representante desde la participación de Pastore en "The Sopranos", dijo a The Associated Press que se enteró de la muerte del actor este sábado, a través de otro cliente y actor de la serie, Vincent Curatola.

McGowan explicó que intentaba comunicarse con Pastore por un posible trabajo cuando se reportó el deceso.

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¿De qué murió Vincent Pastore?

Vincent Pastore, actor recordado por interpretar a Salvatore Bonpensiero en "The Sopranos", murió a los 80 años en su domicilio del Bronx, Nueva York.

De acuerdo con la información difundida por dicho medio, el actor habría fallecido por causas naturales.

Asimismo, Deadline reportó que fue encontrado sin vida en su vivienda después de que un vecino alertara a las autoridades que habían pasado varios días sin tener noticias de él.

Los primeros reportes indican que Pastore habría fallecido mientras dormía, aunque este detalle no ha sido confirmado oficialmente.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un dictamen sobre la causa de muerte, aunque señalaron que no se encontraron indicios de violencia ni de un posible acto delictivo; sin embargo, sigue bajo investigación.

¿Quién es Vincent Pastore?

Vincent Pastore apareció en películas que se remontan a la década de 1980 y tuvo papeles en grandes producciones como 'Goodfellas' y 'Awakenings', ambas de 1990.

A menudo interpretaba a gánsteres. Y uno de los papeles por los que es más conocido es el de Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero, quien apareció en 30 episodios y era amigo de Tony Soprano, convirtiéndose en informante del FBI en 'Los Soprano'.

Nació en el Bronx y creció en New Rochelle, un suburbio de Nueva York. Se alistó en la Marina durante la Guerra de Vietnam y posteriormente estudió en la Universidad Pace, según su biografía en IMDb.

Le sobrevive su hija, Renee Pastore.

DMZ