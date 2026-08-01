Entretenimiento

Paula Echevarría Publica Desgarrador Mensaje en Instagram; Actrices y Cantantes Reaccionan

La actriz y modelo española publicó un duro mensaje acompañado de un video en redes sociales luego de la muerte de su padre; cantantes como Pablo Alborán reaccionaron.

Muere padre de Paula EcheverríaPaula Echeverría acompañó el triste mensaje con un video junto a su padre. Foto: Instagram
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