Paula Echevarría Publica Desgarrador Mensaje en Instagram; Actrices y Cantantes Reaccionan

La modelo española Paula Echevarría publicó en Instagram un desgarrador mensaje de despedida a su padre, luego de su fallecimiento a los 76 años. Acompañado de un video, el post rápidamente comenzó a generar reacciones de sus seguidores, pero también de actrices, modelos y cantantes, como Pablo Alborán.

Luis Ángel Echeverría murió el jueves en la ciudad de Gijón, España. La cercana relación con su hija siempre fue compartida a través de las redes sociales por la actriz de 'Velvet', quien cuenta con 3.7 milones de seguidores.

La noticia del fallecimiento del padre de Echevarría fue dada a conocer por medios españoles, pero fue este sábado 1 de agosto 2026 que la actriz compartió un mensaje en sus redes sociales para despedir a su padre.

"No me sueltes nunca, papá"

El desgarrador mensaje de despedida de la actriz comenzó a generar reacciones de sus seguidores y compañeros del medio del entretenimiento rápidamente.

"Después de ti, ¿qué, papá? Tengo el corazón roto.. intentaré recomponerlo pegando cada trozo pero sé que no quedará igual.. Ya nunca será el que era.. Porque me faltas tú, papi... Te pensaré cada dia de mi vida, hablaré contigo y te pediré que me sostengas.. no me sueltes nunca, papá", se puede leer en la publicación.