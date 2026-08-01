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Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Banda

Llega el fin de semana y ¿no sabes qué ver? Aquí te dejamos unas series y un documental para que puedas disfrutar en casa

Taylor. La Banda. Valentina mi amor especial.Foto: ViX

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¿Buscas qué ver este fin de semana? Descubre el documental de Taylor Swift y la serie La Banda en ViX. Sumérgete en historias emocionantes desde casa.

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