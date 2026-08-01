Recomendaciones para Ver el Fin de Semana en ViX: La Banda

Si en este fin de semana prendes el televisor y no te decides para ver algo, no te preocupes, te traemos unas recomendaciones para que puedas disfrutar desde la comodidad de tu casa.

Taylor

Comenzamos con este documental, una mirada arrolladora y emotiva a la evolución de Taylor Swift, que se convirtió en un ícono mundial, contada a través de imágenes poco comunes y de la visión de voces culturales clave y sus devotos fanáticos.

La Banda

Seguimos con esta serie donde Víctor le confía sus intenciones de dejar la empresa a Rafael y repentinamente muere. Su hijo Andy, reclama la herencia y está decidido a vender la fábrica. Rafael y Marcela se ven obligados a crear una inusual banda para recuperar la empresa.

Valentina mi amor especial

Por último, la historia de Valentina, una joven brillante en el espectro autista, que llega a una empresa tecnológica para cumplir el sueño que compartía con su madre adoptiva. Ahí, Santiago Altamirano descubre un talento único en ella y una forma distinta de amar.

Además, puedes ver un amplio catálogo en programas de deportes, como los partidos de la Liga MX, La Casa de los Famosos, así como los noticieros de N+, documentales, novelas y mucho más.

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Con información de ViX.

LECQ