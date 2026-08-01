Medio Ambiente

Se Incrementan los Avistamientos de Osos Negros en Zonas Pobladas de Coahuila

Ante estas situaciones recomiendan las autoridades no acercarse, evitar alimentarlos, correr o provocarlos, y reportar inmediatamente a Protección Civil o autoridades ambientales

Avistamiento de un oso negro en una zona poblada de Coahuila.Foto: N+

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Un osezno fue rescatado en Saltillo tras ser encontrado en un árbol. La búsqueda de comida lleva a los osos a zonas urbanas.

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