Se Incrementan los Avistamientos de Osos Negros en Zonas Pobladas de Coahuila

Este año se han reportado varios avistamientos de osos negros en zonas serranas de Saltillo.

Aunque cada vez es más común que habitantes de comunidades rurales reporten avistamientos.

Las autoridades recomiendan, no acercarse, evitar alimentarlos, correr o provocarlos, y reportar de inmediato a Protección Civil o a las autoridades ambientales.

Esta semana, un osezno fue localizado sobre un árbol dentro de una vivienda en el Ejido Cuautla, al poniente de Saltillo.

María Guadalupe Solís, habitante del Ejido Cuautla, indicó:

“Desde ayer como a las 7 de la tarde el perro no dejaba de ladrar toda la noche, hasta en la mañana que nos levantamos, pues yo dije a lo mejor es otro animal, que lo vimos, es un perro y no, hasta que vino un vecino y dijo no, que es un, que era un oso”

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Búsqueda de comida

Estos desplazamientos suelen ocurrir por la búsqueda de comida, agua o como parte de su proceso de adaptación y supervivencia.

El osezno fue rescatado por la policía ambiental y especialistas del Museo del Desierto.

“Bajamos al animal bien, pusimos unas redes, se logró, Secretaría de Medio Ambiente logró amarrarlo, lo bajamos muy suavecito, el animal está estable, estamos en área de osos, bajan, ahorita aquí sí, vieron es mucho cultivo, había maíz, hay humedad, entonces eso hace que los animales bajen”, aseguró: Fernando Toledo, director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto.

El osezno presentó bajo peso pero su estado de salud fue reportado como estable por lo que será liberado en su hábitat natural.

Con información de Édgar Martínez.

LECQ