Medio Ambiente

Incrementan las Mordeduras de Serpientes de Cascabel en Sonora ¿Qué Hacer en Caso de un Ataque?

Especialista en animales venenosos nos informa sobre el aumento de mordeduras de serpientes de cascabel en Sonora.

Incrementan las Mordeduras de Serpientes de Cascabel en Sonora ¿Qué Hacer en Caso de un Ataque?Foto: N+

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Las lluvias y el calor disparan las mordeduras de serpientes en Sonora. Aprende cómo actuar en caso de mordedura y descubre el papel crucial de estos animales.

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Incrementan las Mordeduras de Serpientes de Cascabel en Sonora ¿Qué Hacer en Caso de un Ataque?