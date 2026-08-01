Incrementan las Mordeduras de Serpientes de Cascabel en Sonora ¿Qué Hacer en Caso de un Ataque?

Con la llegada de las lluvias y el aumento de las temperaturas, Sonora entra en la temporada crítica de avistamientos y accidentes con fauna venenosa. El doctor Jorge Jiménez Canale, profesor de la Universidad de Sonora, informó que dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, este año se ha registrado un incremento del 200 por ciento en mordeduras de serpientes de cascabel en Sonora.

"El año pasado es donde tenemos los datos completos, de todo el año, con mordeduras de cascabel sorprendentemente fue un año donde se registró poco, fueron siete si no me equivoco, al día de hoy se tienen registrados 17 mordeduras de serpientes de cascabel en el estado. O sea, tenemos más del 200%, con respecto al año anterior”. Dijo Jorge Jiménez Canale

Asimismo, en el 2025 se registraron 2, 200 piquetes de alacrán, además de 40 mordeduras de arañas violinistas. De acuerdo con el especialista, estos animales dependen directamente de la energía térmica del ambiente para activarse, siendo el verano el periodo de mayor riesgo.

Se registraron 2, 200 piquetes de alacrán.

40 mordeduras de arañas violinistas.

7 mordeduras de serpiente de cascabel.

Serpientes de Cascabel en Sonora. Foto: N+

El especialista explicó que haber dos variables muy importantes en el ambiente, calor y humedad, o agua. Justamente los meses de julio, agosto y septiembre son los meses más importantes porque es cuando hay estas características y más alimento.

Las zonas mas vulnerables son aquellas colonias ubicadas en las periferias o cerca de elevaciones naturales, como cerros, así como junto a terrenos baldíos, incluso junto a desarrollos inmobiliarios. A pesar del peligro que representan, algunas de estas especies venenosas, como las víboras de cascabel, están protegidas por leyes federales y son fundamentales para el equilibrio ambiental, e incluso para la medicina moderna.

Jorge Jiménez informó que estos animales en un futuro nos pueden salvar la vida, el ejemplo más claro es que la principal causa de muerte en el mundo son enfermedades cardiovasculares y uno de los medicamentos más recetados para controlar la hipertensión es el captopril, un medicamento que tiene décadas y justamente se derivó del veneno de una serpiente.

Ante un encuentro, se debe evitar el contacto y, en caso de un accidente, actuar con rapidez sin recurrir a remedios caseros.

¿Qué hacer si una serpiente de cascabel te muerde?

En caso de un accidente se pide no aplicar hielo, no aplicar alcohol, no aplicar remedios caseros, no aplicar torniquetes o vendajes ajustados, no realizar cortes para intentar liberar presión o algo similar. Lo que se debe hacer es anotar a qué hora fue el accidente, si es que lo notaste y te vas directamente a un centro de salud o un hospital.