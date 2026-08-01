Balacera en Álvaro Obregón Hoy: Ataque Termina en Persecución en Panteón de CDMX

Una balacera ocurrida este viernes 31 de julio de 2026 provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron este viernes, cuando dieron seguimiento a un reporte de detonaciones de arma de fuego, por lo que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente indicaron los detalles de la ubicación.

Por ello, policías sectoriales y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) se desplazaron hasta las calles Shabi y Noo, de la colonia Cooperativa Gaona, donde testigos brindaron las características del posible responsable y el vehículo que abordó.

“Inmediatamente, los oficiales se acercaron al lugar donde observaron a un sujeto que coincidía con la descripción señalada por los monitoristas del C2 Poniente, que huía en una camioneta color gris”, indicó.

¿Cómo terminó la persecución por balacera en Álvaro Obregón?

Las autoridades señalaron que se inició una persecución que culminó en las inmediaciones de un panteón localizado en la avenida Alto Lerma, de la colonia Santa Lucía.

En este punto dieron alcance al vehículo y detuvieron a sus ocupantes: un hombre y una mujer de 18 y 20 años de edad.

Durante una revisión preventiva les hallaron una bolsa que contenía un vegetal verde y seco con las características de la marihuana.

Sin embargo, los monitoristas del C2 notificaron que los sospechosos, en su camino al cementerio, arrojaron una mochila que fue recogida por el conductor de un taxi.

Lo anterior, derivó que la esquina de las calles Felipe Argüello y Cehuayo, colonia Balcones de Cehuayo, los policías bancarios detuvieran al taxista de 44 años de edad, a quien se le halló la mochila. En dicha maleta encontraron un arma de fuego de fabricación casera.

Los tres detenidos fueron presentados junto con lo asegurado y los vehículos, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará situación jurídica y realizará las indagatorias del caso.

Foto: SSC

EPP