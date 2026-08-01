Balaceras

Balacera en Álvaro Obregón Hoy: Ataque Termina en Persecución en Panteón de CDMX

La balacera terminó en una persecución en inmediaciones de un panteón de la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX

La balacera provocó una intensa movilización de servicios de emergencia en Álvaro ObregónFoto: Archivo
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